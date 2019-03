La Serie A è stata demolita | Napoli ko | Juve vola a +16 E Insigne tradisce i

Adrian - Claudia Mori : 'Qual è la malattia di Celentano'. Perché la Serie è stata interrotta da Mediaset : Claudia Mori è una furia nel difendere la serie Adrian, considerata unanimemente un flop di Mediaset. 'Parlare di fallimento quando la serie è appena iniziata mi sembra un po' imprudente', dice la ...

Serie A Sampdoria - Gabbiadini : «Tornare qui è stata una scelta semplice» : GENOVA - " Conoscevo già cosa volesse dire giocare qui con la Sampdoria , la scelta è stata semplice ". Così Manolo Gabbiadini , ai microfoni di Dazn, dopo il suo ritorno in maglia blucerchiata: " ...

La squadra del Pro Piacenza è stata esclusa dal campionato di Serie C : Il giudice sportivo della Lega Pro ha escluso la squadra del Pro Piacenza dal campionato di Serie C in seguito alla partita persa 20-0 domenica contro il Cuneo, nella quale era scesa in campo con soli sette giocatori di età compresa fra

Serie C - Favarin squalificato fino al 30 giugno per la testata a Mancino : Squalifica fino al 30 giugno 2019: cinque mesi. Questa è la decisione del giudice sportivo della Serie C, Pasquale Marino, per l'allenatore della Lucchese Giancarlo Favarin, che ieri durante la gara ...

Serie C - follia a Lucca : Favarin sferra una testata al vice di D'Agostino : Incredibile a Lucca. Sul finale di gara di Lucchese-Alessandria, terminata 2-2 grazie al gol dei padroni di casa firmato Provenzano al 93', scoppia il parapiglia: lite furiosa tra le due panchine e i ...

Biathlon - Anterselva 2019 : Lisa Vittozzi “Sapevo che sarebbe stata dura - spiace per gli errore della seconda Serie” : Non è bastata una prova solida al poligono a Lisa Vittozzi per rimanere nella top ten nella mass start di Anterselva, nella quale è giunta undicesima al traguardo. Due i bersagli mancati complessivamente dalla sappadina nel corso della seconda serie a terra, i punti di distacco dalla compagna Dorothea Wierer, oggi quinta, ora salgono a 34: “Sapevo già all’inizio che sarebbe stata una gara dura perchè le tre settimane di fila sono ...

Partito girone di ritorno in Serie D regionale. A riposo è stata la Pallacanestro Marsala : Si è tornati a giocare dopo le festività del Natale in serie D regionale. Dodicesimo nonchè primo turno di ritorno nel girone Nord non ha visto la presenza sul parquet della Nuova Pallacanestro ...