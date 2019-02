Prezzo sigarette | sigari e tabacco | tariffe a febbraio 2019

termometropolitico

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Gli italiani, nonostante un certo calo nella percentuale di fumatori, rimangono piuttosto attaccati alla sigaretta ripetto per esempio alle popolazioni anglosassone e nordiche. Soprattutto gli adolescenti e in particolare le adolescenti che sono tra quelle che fumano di più a parità di età.La proporzione di reddito che va nelle tasche del monopolio statale rimane quindi ragguardevole.Ma quali sono le, i, i vari tabacchi da fumo più costosi e i più economici? L’agenzia delle dogane elenca le centinaia di marche e variazioni presenti sul mercato. Le più costose appaiono le Marlboro Blue, Fuse e buona parte di quelle Gold, che costano 285 euro al kg, o, meglio, 5,70 euro alla confezione.Questo appare essere ilmassimo sul mercato, applicato anche per leVogue ...

Ntonio71 : RT @Tatiana8VP: Dipendesse da me, non metterei neanche le avvertenze sugli eventuali pericoli del fumo, aumenterei semplicemente il prezzo… - Tatiana8VP : Dipendesse da me, non metterei neanche le avvertenze sugli eventuali pericoli del fumo, aumenterei semplicemente il… - blablaPomodoro : RT @cry_celeno: Tutte le volte che leggo delle lamentale sull'aumento del prezzo delle sigarette penso che se riuscite comunque a comprarve… -