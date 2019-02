New York | Bristol-Myers Squibb in rally

Giancarlo Giorgetti 5 giorni negli Usa tra Washington e New York. Si parte con una missione spaziale : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio arriva negli Stati Uniti dove passerà cinque giorni tra Washington e New York. Giorgetti ha partecipato a una tavola rotonda alla Heritage foundation, think tank della capitale federale.Ma l'appuntamento più importante è legato all'accordo di cooperazione tra Italia e Stati Uniti (Italy-us space cooperation on suborbitale flights) per sviluppare lo scalo ...

New York : le vendite travolgono Toll Brothers : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -2,01%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index ...

New York : seduta euforica per LKQ : Ottima performance per LKQ , che scambia in rialzo del 4,00%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Male General Electric sul mercato azionario di New York : Retrocede molto la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,60%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

New York : in acquisto Southwest Airlines : Ottima performance per Southwest Airlines , che scambia in rialzo del 4,48%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

New York : accelera Nielsen Hldgs : Seduta decisamente positiva per Nielsen Hldgs , che tratta in rialzo del 3,77%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Nielsen Hldgs mantiene forza ...

New York : seduta difficile per Centerpoint Energy : A picco Centerpoint Energy , che presenta un pessimo -3,85%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Centerpoint ...

In evidenza Sotheby's sul listino di New York : Protagonista la casa d'aste del Regno Unito , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sotheby's evidenzia un andamento più ...

New York : exploit di Universal Health Serv : Ottima performance per Universal Health Serv , che scambia in rialzo del 4,86%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

WWE – Fabian Aichner nel Dusty Rhodes Tag Team Classic : in palio un posto ad ‘NXT Takeover : New York’ : L’italiano Fabian Aichner prenderà parte al Dusty Rhodes Tag Team Classic per guadagnarsi l’opportunità di presenziare ad ‘NXT Takeover: New York’ nel weekend di WrestleMania L’altoatesino Fabian Aichner prenderà parte a Dusty Rhodes Tag Team Classic, torneo fra 8 coppie che si disputerà a partire dal 6 marzo e durerà per due settimane, distribuendosi all’interno dei programmi WWE. Nel torneo dedicato al The ...

Cessione Sampdoria - l'epicentro è New York : calma piatta e guerra di cifre? : A darsi appuntamento alcuni rappresentanti del fondo molto vicini al fondatore Dinan, che sarebbe particolarmente appassionato all'affare perchè uomo di sport, e altri emissari vicini al presidente ...

Sulla parità la borsa di New York : Chiusura poco mossa per Wall Street , con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,28%, mentre l' S&P-500 si ferma a 2.792,38 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 , -0,09%,, come l'S&P 100, ...

New York : violenta contrazione per Anthem : In forte ribasso Anthem , che mostra un disastroso -3,76%. L'andamento di Anthem nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

New York : pioggia di acquisti su Eog Resources : Brilla Eog Resources , che passa di mano con un aumento del 3,58%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Eog ...