Nel giallo-noir di Tanizaki l' omicidio è solo un refuso

Giallo Nel Cagliaritano - su un traliccio spuntano i resti di un cadavere : Le ossa e parte del cadavere sono stati trovati da alcuni operai su un traliccio nella zona di via Fiume a Quartu. Erano in parte appesi e in parte già poggiati sul terreno. Il sospetto è che si possa trattare dei resti di Gianluca Congera, pescatore cinquantenne scomparso il 16 marzo del 2018.Continua a leggere

Giallo a Brescia : uomo trovato morto Nella stessa casa dove furono uccisi due fratellini : E' Giallo in provincia di Brescia. A Ono San Pietro. piccolo comune di nemmeno mille anime della Val Camonica, un uomo di 43 anni, Francesco Squaratti, è stato trovato senza vita nello stesso appartamento in cui, quasi sei anni fa, vennero uccisi due fratellini di 9 e 12 anni. Sulle cause del decesso farà luce l'autopsia, disposta per i prossimi giorni, Per ora, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi (eccezion fatta per il gesto ...

Giallo Nel Ragusano - aperta una inchiesta su morte bimbo di 6 mesi : Una morte con tanti punti oscuri. E' quella del bimbo di 6 mesi trovato senza vita martedi' sera in un'abitazione a Comiso (Rg) dove abitava con la mamma romena e il suo compagno di origini tunisine. Il padre del bimbo, tunisino pure lui, si trova attualmente in carcere. A rendere piu' inquietante il decesso del lattante sono stati i risultati della Tac eseguita sul corpicino del bimbo che hanno riscontrato la frattura di un braccio. L'esito ...

Trovato cadavere Nel torrente : ma si apre un nuovo giallo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Trovato cadavere nel torrente: ...

Sergio Mattarella - il giallo sotto la casa del presidente : cos'ha trovato il tecnico ENel. Lo spiano? : Il presidente Sergio Mattarella spiato? giallo a Palermo: un ripetitore è stato rinvenuto circa tre settimane fa all'interno della cassetta Enel che si trova a pochi metri di distanza dell'abitazione del presidente della Repubblica. Si tratta di un apparecchio con due piccole antenne che può ricever

Napoli - giallo Nella base Us Navy : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Giallo a Napoli - spari in ospedale al Loreto Mare : Nel soffitto il foro di un proiettile : Un proiettile ha colpito il soffitto interno dell'ospedale Loreto Mare, penetrando al quarto piano del nosocomio. Il colpo ha rotto il vetro di una finestra nel corridoio e crepato una piccola ...

Usa - giallo sulla morte di Valerie : la 24enne scomparsa Nel nulla e ritrovata in valigia : E' un vero e proprio mistero la morte di Valerie Reyes, 24enne originaria di New Rochelle, cittadina della Contea di Westchester che è situata a sud-est dello stato di New York. La giovane, che aveva fatto perdere le sue tracce il 29 gennaio, è stata ritrovata senza vita, in una valigia rossa, nel Connecticut. Sul corpo della giovane vittima è già stata eseguita l'autopsia, ma per ora gli inquirenti hanno mantenuto il massimo riserbo. La ...

Emiliano Sala - individuato un corpo Nell'aereo precipitato Nella Manica : giallo sull'identità : È stato individuato un corpo nell'aereo ritrovato sul fondo del canale della Manica, lo stesso che trasportava il giocatore argentino Emiliano Sala. La conferma è arrivata dal Dipartimento dei ...

Roma - la Sud ricorda De Falchi - giallorosso ucciso Nell'89 davanti al San Siro. Poi lasciano vuota metà Curva : Prima del fischio d'inizio la toccante coreografia in ricordo di Antonio De Falchi , tanti stendardi che ritraggono il ragazzo, , tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma. Poi la dura ...

NBA – Caos in casa Lakers : rissa sfiorata Nello spogliatoio gialloviola : rissa sfiorata nello spogliatoio dei Los Angeles Lakers: Walton rimprovera i giocatori gialloviola, la reazione di McGee e compagni è furiosa Caos in casa Lakers: la squadra di LeBron James, fermo per riposo dopo il rientro in campo nella partita precedente, ha ceduto oggi ai Golden State Warriors. Un ko che ha creato conseguenze davvero spiacevoli. Sembra infatti che al termine del match si sia sfiorata la rissa negli spogliatoi ...

Due omicidi senza soluzione a Triora : giallo 'anche' in valle Argentina Nell'ultimo romanzo di Fabio Bergamaschi - L'intervista : Le persone iniziarono a diventare pericolose e per sedare questa rivolta serviva un capro espiatorio, qualcuno che andava a danneggiare la funzione di altri come gli uomini di scienza e fede. Le ...