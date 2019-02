Microsoft Wallet verrà dismesso a febbraio DISMESSO

surface-phone

(Di giovedì 28 febbraio 2019) AGGIORNAMENTO Come già anticipato il mese scorso,è ormai ufficialmenteda Windows 10 Mobile e pertanto non sarà più possibile effettuare pagamenti. Sarà dunque unicamente utilizzabile per gestire carte fedeltà e biglietti.Articolo originale,Windows 10 Mobile è ormai prossimo alla fine con il supporto che terminerà definitivamente entro il 2019 esi prepara in anticipo dismettendo alcune sue funzionalità al fine di evitare ulteriori perdite.Grazie alla segnalazione dei nostri colleghi di Windows Central, scopriamo quest’oggi che una di queste sarà a breve(tradotto in italiano con Portafoglio) il quale, per chi non lo conoscesse, è un servizio di pagamento digitale simile ad Apple Pay e Google Pay che permette di usufruire del sensore NFC e, eventualmente, del lettore di impronte digitali oppure di quello ...

