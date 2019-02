Ecotassa | chi pagherà fino a 1 600 euro in più per l' auto

In vigore l'Ecotassa : chi da oggi pagherà di più (e chi ha diritto allo sconto) : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione sul funzionamento pratico del sistema di bonus-malus basato sulle...

Ecotassa 2019 - via dal 1° marzo : chi paga - modalità - auto - codice tributo : Ecotassa 2019 ai nastri di partenza. Tutto pronto per venerdì 1° marzo 2019, giorno in cui si pagherà per la prima volta la tanto discussa tassa sulle auto inquinanti istituita dal Governo Legastellato con la Legge di bilancio 2019. All’alba del primo giorno di marzo entrano quindi ufficialmente in vigore sia l’Ecotassa sia l’Ecobonus, pronti rispettivamente a colpire o sostenere il settore delle auto. La tassa progressiva sulle immatricolazioni ...

L'Ecotassa è alle porte : i "trucchi" per evitarla : Tra poco più di dieci giorni arriverà L'ecotassa. Dall'1 marzo scatta la tassa voluta dal governo per chi acquista un'auto che inquina. La soglia oltre la quale scatta l'imposta è di 160g/km di Co2. Ma cosa si può fare per evitare il salasso sul prezzo delle auto? Innanzitutto va chiarito un punto: gli ecobonus (gli incentivi) e gli ecomalus (L'ecotassa) termineranno del 2021. Sulla tipologia di auto che maggiormente viene colpita da questo ...

Ecotassa - sospesa dopo la richiesta dei Comuni sardi : La Giunta regionale ha infatti accolto la richiesta di Anci Sardegna di evitare una crescita della pressione fiscale sulle Amministrazioni comunali, le quali hanno già predisposto e/o approvato i ...

Ecotassa - indotto a rischio crisi : tremano anche gli operai Fca di Pomigliano : Nel 2017 avevano fatto il botto, 5 miliardi di euro incassati per l'esportazione dei loro pezzi, molti di più di quanti ne avevano dovuto spendere per l'import dei materiali necessari a produrli. Oggi ...

Con l'Ecotassa sono a rischio gli investimenti di Fca in Italia : Roma, 14 gen., askanews, - l'ecotassa mette a rischio gli investimenti Fiat Chrysler in Italia: il gruppo sta lavorando per rivedere il piano, che attualmente prevede risorse, nel nostro Paese, per ...