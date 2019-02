Usa, sì Camera a più controlli su armi

Via libera dellaamericana ad un progetto di legge che imponee verifiche per tutti gli acquisti di. La misura è stata approvata con 240 voti a favore e 190 contrari. E' la prima iniziativa significativa suisullead essere approvata in 25 anni, ovvero dal 1994. A breve laa maggioranza democratica dovrebbe approvare anche un progetto che allunga da tre a 10 giorni il tempo a disposizione dell'Fbi per effettuare i.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

