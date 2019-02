This week in the US - Il recap dell' LCS

tuttosport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) In questa quinta settimana di LCS nordamericani se ne vedonoe belle, ma alla fine dei conti sono sempre le favorite a portare a casa la vittoria. A partire dai Liquid, veri dominatoria ...

acmilan : #MilanEmpoli ?? Our agenda for this coming week, ahead of Friday night's home match ???? - HeatherFiske8 : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | @QueenWillRock al #3 nella classifica USA @billboard #Hot200 questa settimana con la colonna sonora di @BoRhap… - QueenVenezuela : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | @QueenWillRock al #3 nella classifica USA @billboard #Hot200 questa settimana con la colonna sonora di @BoRhap… -