Stazione centrale di Napoli | basta fumo libero | controlli ai varchi e pioggia di multe

Milano : ladro di valigie arrestato in Stazione Centrale : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Un 40enne di origine polacca è stato arrestato dagli investigatori della Polizia ferroviaria nel corso di un servizio antiborseggio alla stazione di Milano Centrale. Pedinato fino ad un binario, dove era in partenza un treno alta velocità diretto a Napoli, gli agenti lo

Milano : sorpresa in Stazione centrale con due chili di cocaina - arrestata : Milano, 18 feb. (AdnKronos) - Stava trasportando dalla Francia due chilogrammi di cocaina, ma è stata sorpresa dalla polizia alla Stazione Centrale di Milano. Una donna di 58 anni, cittadina nigeriana, è stata arrestata dagli agenti appena scesa da un treno in arrivo da Parigi. Alla vista della poli

Salvo Veneziano aggredito alla Stazione centrale di Milano : "Ho avuto paura" (VIDEO) : Salvo Veneziano lo conosciamo tutti per essere stato l'anima ironica del primo storico Grande Fratello, ma nella vicenda in cui è stato coinvolto c'è poco da ridere. Tramite un video in diretta pubblicato sul suo profilo facebook l'imprenditore nel settore della ristorazione ha scelto di rivelare una disavventura che lo ha reso protagonista, suo malgrado.Salvo aveva in programma un appuntamento di lavoro con un regista alla Stazione ...

Salvo Veneziano - l’ex concorrente del Grande Fratello minacciato in Stazione centrale : “Stronzo - pezzo di me**a italiano'” : “Io sono nato per strada, ma mi sono allontanato perché ho avuto paura. Per andare alla stazione di Milano bisogna camminare armati“. A dirlo è l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano, che in una lunga diretta su Facebook ha raccontato di esser stato aggredito e minacciato in stazione Centrale a Milano. Dopo l’esperienza del reality, Veneziano ha aperto una serie di pizzerie in Brianza e ...

Milano : derubato rincorre e fa arrestare ladro in Stazione Centrale : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Un cittadino egiziano di 30 anni è stato arrestato ieri in stazione Centrale a Milano dagli agenti della Polizia ferroviaria intervenuti a seguito di una segnalazione di uno straniero di 22 anni che ha sentito alcune persone che urlavano perché un ladro stava portando v

Deposito Bagagli Milano Centrale : migliori servizi alla Stazione FS - prezzi - opinioni e dove si trovano : Milano è una grande metropoli in cui tutti devono passare almeno una volta, anche soltanto per una toccata e fuga, una foto in Duomo e un giro per le vie brulicanti di persone sempre di fretta e prese dalla vita caotica della city che la fa tanto assomigliare a una piccola New York italiana. Quando ci troviamo di fronte ad un’unica giornata da trascorrere nella Grande Mela d’Italia, essendo magari di passaggio prima di raggiungere un’altra ...

Spaccio - 23 arresti in un mese : da Stazione centrale a corso Como : Milano, 8 febbraio 2019 - Nel corso di controlli mirati al contrasto dello Spaccio di sostanze stupefacenti in zona Stazione Centrale e corso Como, a Milano, la Polizia ha arrestato 23 persone tra ...

Napoli - spaccia nei pressi della Stazione centrale : fermato gambiano : Un gambiano di 24 anni residente a Forio d"Ischia, comune in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Stella perché sorpreso a spacciare nei pressi della stazione centrale della città partenopea.I militari, durante il consueto lavoro di controllo del territorio, hanno notato il giovane immigrato nella trafficata piazza Garibaldi che, con fare alquanto sospetto, aveva passato una bustina ad un ...

Milano. Uomo suicida nei pressi del distributore Tamoil vicino alla Stazione Centrale : Un Uomo è morto semi carbonizzato a poca distanza dal distributore di benzina Tamoil all’angolo tra viale Lunigiana e via

Minaccia con le forbici gli addetti ai varchi della Stazione Napoli centrale : arrestato e condananto : Ha Minacciato stringendo tra le mani un paio di forbici alcuni addetti al controllo ai varchi di accesso della stazione ferroviaria di Napoli, arrestato dalla polizia ferroviaria è stato condannato a ...

milano moda uomo : Zegna : Sartori alla Stazione centrale per celebrare l'apertura e la multiculturalità : Un'idea di Sartoria moderna per una generazione multiculturale di cittadini del mondo". Sullo scalone che porta ai binari si respira un'atmosfera underground: luci fredde e panche di ferro, con l'...

Milano : controlli della polizia in Stazione centrale - 4 arresti : Milano, 7 gen. (AdnKronos) - Sono quattro le persone arrestate dalla polizia negli ultimi giorni in Stazione Centrale a Milano. Lo scorso 2 gennaio un 18enne cittadino del Senegal ha aggredito una coppia di anziani, colpendoli entrambi al volto e rubando la borsa della donna. Una pattuglia della pol

Stazione centrale - tassista abusivo aggredito in strada da più persone : Un tassista abusivo è stato aggredito da più persone, sembra incappucciate, la notte scorsa in via Roberto Lepetit, nei pressi della Stazione Centrale, poco dopo l'una. L'uomo, 47 anni, è stato ...