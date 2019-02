Franco Birolo uccise ladro nella sua tabaccheria Famiglia vittima chiede i danni

Padova - uccise un ladro nella sua tabaccheria : famiglia vittima chiede i danni a Franco Birolo : Franco Birolo, ex tabaccaio di Civè di Correzzola (Padova) assolto in Cassazione dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa, dovrà affrontare una causa civile per risarcire la famiglia di Igor Ursu, l’uomo che uccise il 26 aprile 2012 durante un furto con alcuni complici nel suo negozio.Continua a leggere