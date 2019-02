Fedez e Ferragni si fanno lo stesso tatuaggio Ed è una dichiarazione d' amore al piccolo

Chiara Ferragni e Fedez - fuga dagli Oscar per mangiare in un fast-food : Fedez e Chiara Ferragni sono stati l'unico pezzo di Italia presente alla Notte degli Oscar. I due hanno tuttavia disertato la cerimonia prima della sua fine, per andare a mangiare in un...

Fedez e Chiara Ferragni - fuga dagli Oscar per mangiare in un fast-food : le foto divertenti : Fedez e Chiara Ferragni sono stati l'unico pezzo di Italia presente alla Notte degli Oscar. I due hanno tuttavia disertato la cerimonia prima della sua fine, per andare a mangiare in un fast-food ...

Chiara Ferragni e Fedez - bacio da «Oscar» : I Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair AmericaI Ferragnez al ...

Oscar 2019 - Chiara Ferragni e Fedez sul red carpet di Vanity Fair | : Per l'occasione, la fashion influencer più famosa al mondo ha scelto un importante abito rosso di Gianbattista Valli , con gonna corta davanti e lungo strascico dietro

Oscar 2019 - Chiara Ferragni e Fedez sul red carpet di Vanity Fair. Le foto - : Per l'occasione, la fashion influencer più famosa al mondo ha scelto un importante abito rosso di Gianbattista Valli , con gonna corta davanti e lungo strascico dietro

Chiara Ferragni - imbarazzo Fedez per il complemese di Leone : fetta di torta dimenticata : Chiara Ferragni, Fedez e la torta per il complemese di Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Il piccolo di casa Ferragnez oggi ha compiuto 11 mesi. Il papà, in partenza per San...

Chiara Ferragni e il commento hot di Fedez : «Quel c*** lo morderei». La reazione di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e il commento hot di Fedez su Instagram: «Quel c*** lo morderei». E la reazione dell'influencer spiazza tutti. Ma andiamo con ordine. Come riporta il sito di...

Fedez e Chiara Ferragni - prima volta insieme agli Oscar : la loro reazione : Fedez e Chiara Ferragni: per la prima volta insieme alla notte degli Oscar Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio tra le coppie celebri più chiacchierate del momento. Sui social, ma non solo, la loro presenza è fissa e il loro pubblico che li segue è in continua crescita. Fama e notorietà raggiunti sul web, […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni, prima volta insieme agli Oscar: la loro reazione proviene da Gossip e Tv.

Fedez - commento hot al lato B di Chiara Ferragni. La moglie lo bacchetta per la grammatica : Ennesimo siparietto per i Ferragnez. Appena entrati nella Treccani 2018 tra i neologismi, la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni ha dato spettacolo anche a San Valentino, la festa degli innamorati.In particolare, come racconta il sito di Radio 105, la fashion blogger e influencer ha inviato al marito una foto del suo fondoschiena. Federico ha commentato: "Gliel'hai morsicato anche io quel c***". Pronta la risposta della moglie: "Ma ...

Chiara Ferragni e il commento hot di Fedez : «Quel c*** lo morderei». La reazione di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e il commento hot di Fedez su Instagram: «Quel c*** lo morderei». E la reazione dell'influencer spiazza tutti. Ma andiamo con ordine. Come riporta il sito di...

Fedez a Chiara Ferragni : “Morderei quel c**o”. Ma i messaggi hot sono pieni di errori grammaticali e lei lo sgrida : Chiara Ferragni e Fedez ci hanno abituato ai loro simpatici “siparietti familiari” ma questa volta hanno lasciato davvero di stucco i loro fan. Nelle ultime ore infatti, l’influencer e il rapper hanno pubblicato nelle loro Instagram Stories un loro botta e risposta privato in chat. Tutto è partito quando la fashion influencer ha inviato al marito una foto che mostrava in primo piano un sedere perfetto con in bella vista il ...

Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. Il commento del rapper è virale : Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. In occasione della Festa degli Innamorati, l'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram un filmato...

Chiara Ferragni e Fedez in ospedale da nonna Luciana : «Forza» : Chiara Ferragni e Fedez in ospedale dalla nonna Luciana. I fan dei Ferragnez nelle ultime ore si sono trovati spiazzati da una storia pubblicata da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, che a...

Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. Il commento del rapper è virale : Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. In occasione della Festa degli Innamorati, l'influencer più famosa del mondo ha postato su un filmato esilarante che vede il rapper milanese in vesti totalmente inedite. ' Valentine's mood , from February 2017, ', cinguetta ironica Chiara Ferragni. Insomma, si ...