Corea Nord | Razzi | “Ambasciatore scomparso? È il più comunista di tutti | ma gli piace

I nordCoreani a Kim Jong-un : «Ma quanto ci manchi» (almeno secondo la tv) : Kim Jong-un e Trump ad HanoiKim Jong-un e Trump ad HanoiKim Jong-un e Trump ad HanoiKim Jong-un e Trump ad HanoiKim Jong-un e Trump ad HanoiKim Jong-un e Trump ad HanoiKim Jong-un e Trump ad HanoiKim Jong-un e Trump ad HanoiSembra una gara quella dei nordcoreani: una gara che vince la persona a cui manca di più il caro leader impegnato all’estero. Almeno così sembra dalle interviste mandate in onda dalla televisione di Pyongyang nei giorni in ...

Trump-Kim - la stretta di mano ad Hanoi Tycoon : “Nord Corea - potenziale infinito Dichiarazione di fine guerra? Vedremo” : La stretta di mano è arrivata come previsto attorno alle 12.35 ora italiana al Sofitel Legend Metropole di Hanoi, contornata dallo scambio di sorrisi, convenevoli e dichiarazioni amichevoli tra i due leader già visti nel corso del primo incontro, il 12 giugno a Singapore. Il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un “sarà un successo”, ha previsto il Tycoon nei primi commenti subito dopo ...

Trump incontra Kim Jong-un : "È un grande leader. La Corea del Nord ha un potenziale illimitato" : Il presidente americano Donald Trump è appena arrivato all'hotel Sofitel Legend Metropole di Hanoi per il faccia a faccia col ledear NordCoreano Kim Jong-un. Temi del confronto - il secondo tra i due leader - saranno sono la denuclearizzarione, il miglioramento dei rapporti bilaterali e la pace duratura. "I colloqui saranno di grande successo": ha dichiarato il presidente americano, subito dopo aver stretto la mano al leader NordCoreano. ...

In Olanda sono state sequestrate 90 mila bottiglie di vodka che si pensa fossero dirette in Corea del Nord : La polizia dei Paesi Bassi ha sequestrato nel porto di Rotterdam 90 mila bottiglie di vodka che si pensa fossero dirette in Corea del Nord. La polizia ha trovato le bottiglie di vodka dopo che si era insospettita per la rotta

Le parole chiave del dialogo tra Usa e Corea del Nord : Washington e Pyongyang si sono dette d'accordo 'per la promozione della pace, della prosperità e della sicurezza della penisola Coreana e del mondo'. Missili e basi nucleari in Nord Corea Infografica ...

Vietnam-Corea del Nord : sviluppo economico al centro della visita di Kim ad Hanoi : Hanoi, 27 feb 05:25 - , Agenzia Nova, - Il leader della Corea del Nord, che ha recentemente ribadito l'impegno a edificare nel suo paese una "vigorosa economia socialista", pare... , Fim,

Vertice Nord-Corea Usa ad Hanoi - folla per Kim che arriva per primo : Trump dice sicuro all'America e al mondo: «Io parlo con il presidente Kim e nessuno lo ha fatto così prima di me». Questo è innegabile. Il prologo dello show è stato vinto da Kim, non c'è dubbio . ...

Il dittatore nordCoreano Kim Jong-un è arrivato ad Hanoi - in Vietnam - dove incontrerà Donald Trump : Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è arrivato ad Hanoi, in Vietnam, dove il 27 febbraio avrà un incontro con il presidente statunitense Donald Trump, nel quale ci si aspetta che i due possano dichiarare formalmente la fine della guerra tra

Corea del Nord - fedelissimo del regime : “Il rimpatrio forzato della figlia dell’ambasciatore? Chi lo ha detto è un traditore” : “Thae Yong Ho viene stipendiato dall’intelligence della Corea del Sud. Dopo avere ricevuto denaro per disertare, la sua unica possibilità è di diventare un portavoce della propaganda contro la Corea del Nord, altrimenti non potrebbe sopravvivere nel capitalismo selvaggio”. Per Alejandro Cao de Benós, fondatore della Korean Friendship Association, le dichiarazioni di Thae Yong-ho, ex numero due dell’ambasciata della Corea del ...