Asta BTP 5-10 anni | aumentano i rendimenti

Titoli di Stato - venduti in Asta 6 miliardi di Btp. Tassi in rialzo rispetto a gennaio : Il Tesoro ha assegnato in asta tutti i 6 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni ma con Tassi in rialzo. Sulla scadenza a 5 anni il tasso è salito all’1,59% dall’1,49% di gennaio mentre su quella a 10 anni è cresciuto al 2,81% dal 2,6%. La domanda per i Titoli a cinque anni è stata pari a 1,46 volte l’importo offerto, in rialzo da 1,33 precedente mentre per i decennali è stata di 1,31 volte rispetto a 1,36 dell’asta di gennaio. venduti anche 1,25 ...

Asta CTZ novembre 2020 e BTP indicizzati all'inflazione : aggiornamento risultati e rendimento : ...25 miliardi di euro al massimo della forchetta indicata dal ministero dell'Economia e delle Finanze e compresa nel range tra 1,75 e 2,25 miliardi di euro. La richiesta è stata pari a 4,1 miliardi di ...

Tesoro : venerdì in Asta Ctz e Btpei per massimi 4 - 75 miliardi : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze venerdì 22 febbraio collocherà CTZ a 24 mesi per un ammontare compreso tra un minimo di 1,75 miliardi e un massimo di 2,25 miliardi. In asta anche Btpei, Btp indicizzati all'...

Borsa - occhio all'ultima Asta : ecco le azioni che rendono quattro volte più dei Btp : La palma d'oro va a Banca Intesa. Ma anche UnipolSai, Banca Generali, Eni e Ubi si difendono. Sono i titoli quotati sul listino principale di Piazza Affari che hanno comunicato un dividendo di tutto rispetto e che superano non di poco il rendimento delle ultime emissioni dei Buoni del Tesoro polienn

Asta BTP 3-7 anni - rendimenti in calo : L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 4,5 miliardi di euro, di cui 2,25 miliardi per la scadenza a 3 anni, 2,25 miliardi per la scadenza a 7 anni. Buona la ...

Asta BTP ottobre 2021 e novembre 2025 : risultati collocamento di oggi e rendimento : L'ammontare che il Tesoro è riuscito a collocare in Asta è stato pari al massimo della forchetta che era stata indicata dal ministero dell'Economia e delle Finanze e che era compresa tra 1,75 e 2,25 ...

Asta dei Btp - ordini per 41 miliardi Salvini : un segno di fiducia : «È un ottimo risultato - ha commentato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini - segno evidente della fiducia che c'è nell'economia italiana e nel futuro del nostro Paese».

Titoli di Stato - venduti in Asta 6 - 5 miliardi di Bot e 5 - 2 miliardi di Btp. Tassi in calo - quelli sui semestrali tornano negativi : Andamento positivo per le ultime aste di Titoli di Stato di gennaio. Martedì il Tesoro ha assegnato tutti i 5,25 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni offerti in asta, con Tassi in discesa. Il rendimento medio del quinquennale è sceso all’1,49% dall’1,79% del collocamento di dicembre e quello del decennale al 2,6% dal 2,7% precedente. In totale la domanda ha superato i 7 miliardi di euro. Lunedì erano stati collocati 6,5 miliardi di Bot ...

Asta BTP'I 10-30 anni - il Tesoro raccoglie 1 - 25 miliardi di euro : Rendimenti in calo per i BTP indicizzati all'inflazione europea a 10 anni, con scadenza 15 maggio 2028, risultato pari all'1,69%, mentre il rendimento del BTP'I trentennale, con scadenza 15 settembre ...

Asta BTP 3-7-30 anni - rendimenti in calo : L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 6,49965 miliardi di euro, di cui 3 miliardi per la scadenza a 3 anni, 2,25 miliardi per la scadenza a 7 anni e 1,...

Borse in calo - male l'auto. Asta BTP con rendimenti in netto calo : ...flessibile della Federal Reserve sul tema dei tassi indicando che la banca centrale «si puo' permettere di essere paziente» in merito a una ulteriore normalizzazione della sua politica monetaria. «Il ...

Bene l'Asta dei Btp - collocati 6 - 5 miliardi con tassi in calo : Esito positivo per le aste dei Btp: il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di titoli all'asta con scadenza a 3, 7 e 30 anni. Bene anche i rendimenti, risultati in calo sui titoli a 3 e 7 anni.