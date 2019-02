5 futuri delle serie tv che non vorremmo si realizzassero

wired

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) 1. Handmaid’s Tale2. The 1003. Westworld4. Z Nation5. Black MirrorNon tutti inarrati in romanzi, film edi fantascienza offrono una rappresentazione radiosa di un’umanità illuminata. Anzi, nella maggior parte dei casi il panorama più familiare tende al distopico, a una realtà nella quale il progresso tecnologico non corrisponde a quello civile. Un paio diinedite uscite questo mese, l’antologica Weird City prodotta da YouTube e l’action di Sky Uk Curfew, si aggiungono alla lunga lista di show destinati al piccolo schermo che prendono le distanze dal futuro ideale di un mondo che si è liberato di fame, inquinamento, guerra e schiavitù come quello proposto da Gene Roddenberry in Star Trek e Star Trek: The Next Generation (nei successivi spinoff l’idillio si incrina e con Star Trek: Discovery si dissolve).Ecco 5 realtà del futuro messe in scena nelletv ...

