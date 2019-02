Usa | Powell conferma approccio paziente Fed nonostante crescita

Fed - Powell : economia Usa ok - ma debito su rotta insostenibile : New York, 26 feb., askanews, - L'economia statunitense è in buona salute, con un outlook 'favorevole', ma 'negli ultimi mesi abbiamo osservato segnali contrastanti'. Lo ha affermato Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve,...

Wall Street - prevista debole partenza. Attesa per Powell al Congresso Usa - focus su Tesla : Movimenti ribassisti per i future sui principali indici Usa, dopo il positivo avvio di settimana sull'onda dell'ottimismo per le trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nella seduta odierna gli ...

Powell 'molto preoccupato' per debito Usa. Ma Gundlach aveva avvertito : Fed in missione suicida con rialzo tassi : Mentre lo shutdown governativo Usa continua e Fitch minaccia di tagliare la tripla AAA del rating Usa, Jerome Powell lancia un allarme sul debito degli Stati Uniti. In un discorso proferito all'...

Jerome Powell solleva il problema del debito Usa : Il messaggio e' chiaro: se l'economia dovesse rallentare il deficit potrebbe aumentare ancora e non ci sarebbero piu' cartucce da sparare, dal momento che il periodo di crescita non e' stato ...

Usa - Powell - Fed - non vedo segnali di elevato rischio recessione : Quanto allo shutdown , il governatore Fed afferma che "non durano a lungo e non hanno effetto sull'economia", ma avverte che shutdown lunghi "possono aver un impatto sull'economia". Un impatto che "...

Wall Street vista mista in avvio - possibile paUsa dopo rally di venerdì con Powell e dati lavoro : ... infine, ma non ultimo in ordine di importanza, l'atteggiamento più morbido emerso dalle dichiarazioni del governatore Fed Powell sul futuro andamento della politica monetaria americana". A livello ...

Powell - Fed - 'resiste' a Trump. Spiragli sui dazi tra Usa e Cina - le Borse recuperano : La Casa Bianca parla di corsa all'occupazione e, dipingendo un'economia americana forte, dice senza mezzi termini: 'non c'è recessione in vista'. - Apple 'perde' 9 miliardi dagli iPhone e dà la colpa.

Lavoro Usa e Powell rassicurano i mercati. Maxi-rimbalzo da Milano a Wall Street : Il balzo del numero dei nuovi impieghi creati in dicembre negli Stati Uniti (312.000, quasi il doppio delle stime) e le parole del governatore della Federal Reserve hanno ridato fiato agli investitori dopo lo scivolone di ieri. Si infiamma il petrolio. A Piazza Affari vola Saipem...

Europa chiude in forte rimonta - dati lavoro Usa e Powell rassicurano su economia : Il balzo del numero dei nuovi impieghi creati in dicembre negli Stati Uniti (312.000, quasi il doppio delle stime) e le parole del governatore della Federal Reserve hanno ridato fiato agli investitori dopo lo scivolone di ieri. Powell ha promesso pazienza sul rialzo dei tassi, flessibilità a cambiare la condotta di politica monetaria al mutare delle condizioni e ha escluso di poter dare le dimissioni qualora gli venissero chieste da ...

Usa - Powell assicura pazienza e attenzione a rischi a ribasso : Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha cercato di calmare i mercati preoccupati per un rallentamento della crescita Usa sostenendo che se da un lato lo slancio dell'economia è solido, dall'altro la Fed monitorerà con attenzione i rischi al ribasso che i mercati stanno prezzando.