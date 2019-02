Protesta latte | banda armata incendia un camion nel Sassarese Salvini | «Criminali»

Protesta latte - banda armata incendia camion e lega a un albero l'autista. Salvini : «Criminali» : Si sempre più violenta la Protesta del latte in Sardegna. Questa mattina attorno alle 6.30 un camion cisterna è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto...

Sardegna - Protesta per il prezzo del latte : uomini armati assaltano e danno fuoco a una cisterna nel Sassarese : Due uomini armati hanno assaltato una cisterna che trasportava latte a Nule, in provincia di Sassari, e hanno costretto l’autotrasportatore a scendere dal mezzo e allontanarsi. Quindi hanno appiccato le fiamme al tir, che è stato parzialmente distrutto. Nuovo blitz, nel giorno in cui si apre il tavolo tecnico sul prezzo del latte, dei pastori sardi: questa volta l’assalto è avvenuto attorno alle 6.30 del mattino. Domenica scorsa, a ...

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - MGO - : "Protesta latte? Così scomparirà la Sardegna. La nostra politica vive di slogan" : Lo ripeto, la TAV aumenta l'economia delle nostre Imprese che fruiranno di questa magnifica opera e l'Italia finalmente entra in Europa. Simone Ciloni Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui ...

Protesta del latte : assalto a cisterna nel Nuorese e nel giorno delle Regionali molti pastori disertano i seggi : Cronaca Protesta latte, dieci pastori indagati a Nuoro per blocchi stradali A Sindia, nel centro della Sardegna, un gruppo di pastori con le loro famiglie hanno disertato le urne dopo che alcuni ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Protesta latte : nuovo atto - 24 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Va nuovamente in scena la Protesta del latte in Sardegna, precisamente a Nuoro , 24 febbraio 2019,