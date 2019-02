Protesta contro Amazon | ecco l’app contestata dagli autisti in sciopero

Gli insegnanti francesi stanno Protestando contro la riforma del Baccalaureato - l’esame di maturità francese - voluta da Macron : Gli insegnanti di Parigi e della Francia occidentale hanno iniziato a dare il massimo dei voti a tutti i loro studenti per protesta contro la riforma del Baccalaureato, l’esame di maturità delle scuole francesi che venne istituto nel periodo napoleonico.

Inter - Protesta ufficiale contro Abisso : Marotta durissimo - : 'Abbiamo subito un danno notevole, irreparabile nell'economia di questa stagione. Danno che per giunta arriva alla fine di una partita ben chiara e definita. Quando soggettività e oggettività si ...

Vaticano - la Protesta in piazza contro i preti pedofili : 'Io vittima di abusi vi racconto il mio dramma' : ... Arturo Borrelli, 44enne di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, è sceso in piazza a Roma questa mattina insieme ad altre vittime di preti pedofili giunte da tutto il mondo. Un ...

Maturità 2019 - la Protesta dei sindacati : “Novità ad anno inoltrato”. Chiesto un incontro urgente al ministero : La nuova Maturità non piace alle organizzazioni sindacali che scendono in campo a fianco dei ragazzi contro il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Cgil, Cisl e Uil, infatti, hanno Chiesto un incontro urgente al capo dipartimento Carmela Palumbo per affrontare la questione dell’esame di Stato. Lena Gissi, Francesco Sinopoli e Pino Turi, segretari scuola dei tre maggiori sindacati, nei giorni scorsi hanno preso carta e penna e inviato una ...

Studenti in piazza : la Protesta contro la nuova maturità. FOTO : Studenti in piazza: la protesta contro la nuova maturità. FOTO Da Roma a Napoli, da Torino a Genova: la scuola gli Studenti delle superiori sfilano contro il governo e contestano la riforma dell'esame, che dal prossimo giugno esordirà in una nuova formula. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Studenti in piazza a Roma - parte la Protesta contro la nuova maturità : Sta partendo in questi minuti la manifestazione degli Studenti, riuniti a Piramide a Roma. Quello della Capitale è uno dei 30 cortei organizzati oggi dalle sigle studentesche in altrettante città. Si ...

La SS Lazio nuoto in Campidoglio : Protesta contro rischio estinzione il 2 marzo : Roma – Si svolgera’ sabato 2 marzo in Campidoglio la protesta in difesa della SS Lazio nuoto, la cui esperienza “rischia l’estinzione” a causa della procedura amministrativa con cui il Comune di Roma ha messo a bando la piscina di Via Giustiniano Imperatore, gestita dalla societa’ da 33 anni: “È fatto su misura per chi, magari senza esperienza, organizza lo sport solo per guadagnarci. Il Comune per primo ...

Scuola - venerdì 22 febbraio Protesta degli studenti contro la nuova maturità : corteo a Roma e manifestazioni in almeno 50 città : Altro che cambiamento, si continua a colpire la Scuola pubblica, mentre l'Italia è agli ultimi posti nel mondo per spesa in istruzione. Respingiamo con i professori il progetto di regionalizzazione ...

Vaticano - vittime di pedofilia Protestano a San Pietro : “Noi esclusi dall’incontro” : Protesta a ridosso del Colonnato di Piazza San Pietro delle vittime di pedofilia riunite nell’organizzazione internazionale Ending Clergy Abuse. Peter Sanders, vittima australiana ed ex membro della pontificia commissione per la tutela dei minori: “I funzionari vaticani che stanno organizzando il summit sugli abusi hanno scelto di parlare solo con le vittime che vogliono loro”.Continua a leggere

Roma - la Protesta dei delusi del M5s contro Grillo : LaPresse, protesta dei delusi del Movimento Cinque Stelle contro Beppe Grillo fuori dal teatro Brancaccio a Roma, poco prima dello spettacolo del comico. Un gruppo di attivisti ha mostrato cartelli ...

La Protesta degli attivisti M5s contro Beppe Grillo davanti al teatro : "Ci avete tradito" : "Ci avete tradito, Grillo si dimetta da Garante". Con tanto di cartelli un gruppo di attivisti, che fanno riferimento all'associazione del M5S del 2009, attende Beppe Grillo al teatro Brancaccio, dove il Garante terrà il suo show Insomnia. A guidare la protesta Francesca Benevento, consigliera del Municipio XII di Roma."Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini", spiega Benevento esponendo un ...

Protesta latte - controproposta dei pastori sardi : subito 80 centesimi - 1 euro a regime : 80 centesimi subito, 1 euro a regime: questa la controproposta dei pastori sardi che rispondono, dunque, alla proposta del tavolo di confronto di alzare il prezzo del latte a 72 centesimi. Lo prevede ...

Bundesliga - la singolare Protesta contro i posticipi del lunedì : La Bundesliga continua a regalare spettacolo ed emozioni ma ai tifosi tedeschi il posticipo del lunedì non va proprio giù. Altra protesta ieri sera al “Max-Morlock-Stadion” di Norimberga durante il match tra i padroni di casa ed il Borussia Dortmund, il match è stato interrotto diverse volte per il lancio dagli spalti di palline da tennis, la protesta va avanti già dallo scorso novembre. Il posticipo del lunedì sarà abolito ma ...

Protesta latte - la controproposta dei pastori su prezzo : “80 centesimi ora e poi griglia con garanzie per arrivare all’euro” : Da subito 80 centesimi al litro e poi una griglia con garanzie stringenti per arrivare a un euro a fine stagione. È la controproposta sul prezzo del latte scritta dal Movimento dei pastori sardi, dopo quella uscita sabato sera dal tavolo di confronto in prefettura a Cagliari. Il documento è stato approvato per alzata di mano oggi nell’assemblea degli allevatori che si è tenuta a Tramatza, nell’oristanese. L’obiettivo è di ...