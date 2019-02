Per l' Aquila vittoria in volata nell' amichevole contro Reggio

Maltempo : all’Aquila riaPerte strade dopo l’emergenza vento : Il personale del settore di Protezione civile e Manutentivo del Comune dell’Aquila ha provveduto alla riapertura di via Madonna di Pettino e di alcune strade nell’area di San Vittorino, interdette ieri alla circolazione a causa del forte vento che aveva comportato la caduta di alberi: lo rendono noto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore alla Protezione civile, Emanuele Imprudente. Inoltre, è stata messa in sicurezza e ...

Backstage L’Aquila Grandi SPeranze : Backstage l'Aquila Grandi Speranze la fiction diretta da Marco Risi È andato in onda su Rai Uno, il Backstage della fiction l’Aquila Grandi Speranze, prossimamente in prima serata. Protagonisti Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Donatella Finocchiaro e Valentina Lodovini per la ...

L’aquila attacca il cane e lo afferra con gli artigli Per portarselo via : la padrona accorre spaventata e finisce così : Ci troviamo a Las Vegas, in Nevada. Le telecamere di videosorveglianza di un’abitazione registrano delle immagini fuori dal comune: un’aquila attacca dall’alto un piccolo yorkshire terrier nel cortile di una casa, afferrandolo coi propri artigli. La padrona, una ragazza di nome Cecilia, viene attirata dai pianti e dall’abbaiare insistente dei suoi due cani. Prima pensa a un gioco tra i due animali, ma quando si affaccia ...

Vento forte in Abruzzo - mareggiate sulla costa - a L'Aquila tetti scoPerchiati e alberi caduti : L'Aquila - Disagi in tutto l'Abruzzo per il forte Vento di burrasca, proveniente dai quadranti nord-orientali, che sta sferzando le zone sia dell'entroterra sia della costa con raffiche vicine ai 50 km orari. Temperature non superiori ai 5 gradi, scese anche di dieci gradi rispetto a ieri, come annunciato dal bollettino della Protezione Civile. A Campo Felice (AQ) si è staccata una parte del tetto di una casetta di legno, ...

Sanità - all’Aquila si apre un nuovo corso Per la chirurgia : primo trapianto di rene con un robot : All’Aquila si apre il nuovo corso della chirurgia robotica applicata al trapianto di rene. Nei giorni scorsi è stato portato a termine il primo intervento su un uomo residente nel Molise a cui è stato impiantato il rene donatogli dalla sorella. Il robot rappresenta un punto di svolta per l’attività della trapiantologia non solo dell’Aquila ma della Regione “perché alza la qualità dell’asticella della qualità della ...

Palinsesti Rai 1 - primavera 2019 : in arrivo La Corrida e le nuove fiction L’Aquila – Grandi SPeranze e Mentre Ero Via : Carlo Conti - La Corrida Superato il mese di “assestamento” e l’impegno per il Festival di Sanremo, la direttrice Teresa De Santis ha messo a punto i Palinsesti primaverili di Rai 1. Tra novità e conferme, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla prima rete della tv pubblica nei prossimi mesi, dal 31 marzo al 1° giugno 2019. Palinsesti Rai 1, primavera 2019: prime time Mentre il lunedì sarà occupato da Il ...

L'AQUILA : UN CONVEGNO Per INAUGURAZIONE ANNO ALL'ACCADEMIA SCIENZE : 'L'Accademia ha un amplissimo spettro di interessi, e dunque non poteva non avvalersi del contributo di un uomo che è contemporaneamente di fede e di scienza', ha spiegato ancora Russo Spena. All'...

Podio Per gli atleti aquilani ai campionati regionali di pesistica olimpica : ...Giovani UTA Vito Dellino che dallo scorso settembre ha profuso un grande impegno nel preparare tutti gli atleti che con grande entusiasmo sono stati protagonisti di una grande giornata di sport. ...

L’Aquila - esplosione in una casa ad Avezzano : due Persone sotto le macerie - forse fuga di gas : Un’abitazione è esplosa e due persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. È successo venerdì mattina ad Avezzano, in provincia di L’Aquila: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Ancora non ci sono conferme sulle cause dell’esplosione, l’ipotesi è che si sia trattato di una fuga di gas. L'articolo L’Aquila, esplosione in una casa ad Avezzano: due persone sotto le macerie, ...

Treviso - evento Per commemorare le foibe : sull’invito Per i consiglieri aquila e fascio littorio : Fa un certo effetto vedere il simbolo fascista dell’aquila che stringe un fascio littorio accompagnato alla carta intestata della presidenza di un consiglio comunale, massima espressione territoriale di democrazia. Eppure è accaduto a Treviso dove il sindaco è il leghista Mario Conte e alla presidenza dell’assemblea è stato eletto Giancarlo Iannicelli, quale rappresentante della lista civica che porta il nome di Conte. Che cosa è ...

Pensione - le province con più domande Per quota 100 : in testa L’Aquila e le città siciliane : Da alcuni giorni è possibile presentare richiesta per aderire alla quota 100 e andare così in Pensione in anticipo. Quali sono le province in cui sono state presentate più domande? Lo rileva uno studio condotto da Gpf con cui si mette in rapporto il numero delle richieste con il numero delle persone che possono accedere alla misura in ogni provincia.Continua a leggere

Lutto a L'Aquila Per la morte del Maestro Dante Sorrentino : L'Aquila - Questa mattina, alle prime luci del giorno, il “Maestro” Dante Sorrentino non è più con noi. Sull’onda delle tante note che ha scritto e suonato si è incamminato sul luminoso pentagramma alla ricerca della pace eterna. Classe 1930 ha composto e suonato musica di ogni genere, suonando con diversi strumenti. Ha insegnato musica a molte generazioni di giovani e ragazzi che sono rimasti legati a Dante, non soltanto per ...

Terremoto M 3.4 a Pizzoli (L’Aquila) : nessun danno a Persone o cose : A seguito del Terremoto magnitudo Mw 3.4 verificatosi a 2 km sudest da Pizzoli (L’Aquila) alle 09:09:11 di questa mattina, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha reso noto che non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose alla sala operativa del Comune dell’Aquila, al Comando dei Vigili del Fuoco e all’Ufficio scolastico provinciale. “Le scuole del territorio comunale e l’Università hanno ...

Brutta sconfitta Per l'Aquilana a Pescara : Brutta sconfitta per l'Aquilana in quel di Pescara: gioca male, non sfrutta le diverse occasioni da gol e perde l'imbattibilità' esterna. La cronaca della partita: al 7° minuto prima occasione per le rosso-blu, triangolazione Berardi, Di Persio, Ciocca: quest'ultima defilata sulla sinistra fa partire un tiro forte ma non molto angolato. Il ...