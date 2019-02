Oroscopo 6 marzo | Scorpione con una marcia in più | Cancro romantico

Oroscopo del 10 marzo - domenica : trattamenti estetici per il Cancro : La disposizione dei pianeti continua, secondo gli studiosi, ad influenzare le nostre vite sotto molteplici punti di vista. Di seguito vedremo le previsioni dell'Oroscopo relative al 10 marzo 2019, la prima domenica dopo la festa delle donne del giorno 8, che per molte persone avrà sicuramente un sapore particolare. Ariete, Toro, Gemelli Ariete: da un po' di tempo vi sentite fuori posto e l'ambiguità di una giornata come il 10 marzo ve ne darà ...

Oroscopo dell'11 marzo : troppa gelosia per l'Ariete - riposo per i Gemelli : L'Oroscopo del giorno 11 marzo prevede situazioni diverse per i singoli segni. Esaminiamo le previsioni di seguito, relativamente ai singoli segni zodiacali, che sono dodici. Ariete, Toro e Gemelli: previsioni zodiacali Ariete: l'11 marzo la gelosia potrebbe farvi un brutto scherzo, portandovi a litigare col vostro partner senza un motivo reale. Avrete una particolare affinità con le persone del Toro. Toro: nella vostra vita ci sono persone che ...

Oroscopo Branko di Carnevale : previsioni primi giorni di marzo : Branko, Oroscopo Carnevale 2019: le previsioni zodiacali dell’inizio del mese di marzo Il mese di marzo 2019 si aprirà con il weekend di Carnevale, le cui previsioni dell’Oroscopo le sveliamo in questo articolo, usando come fonte il libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, nel quale sono disponibili le previsioni dello zodiaco di tutto l’anno: noi riportiamo ovviamente solo piccole indicazioni generali, ...

Oroscopo 5 marzo : serenità amorosa per Cancro e Pesci : In questo martedì 5 marzo 2019 troviamo il Sole, la Luna, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Urano in Ariete e Marte in Toro. Giove in Sagittario ed il nodo lunare in Cancro nell'undicesima casa. Plutone e Saturno in Capricorno. Venere danzerà tra i gradi dell'Acquario. Di seguito troverete le previsioni per i 12 segni zodiacali. Cancro galante Ariete: malinconia amorosa. Gli influssi odierni tenderanno ad incupire l'umore dei nativi che ...

L'Oroscopo dall'1 al 7 marzo : Ariete precipitoso - Bilancia affascinante : Cosa ci riservano le previsioni astrologiche dedicate ai giorni che vanno dall'1 al 7 marzo? La Luna, passando dal Capricorno all'Acquario, cambia lo scenario emotivo di ciascun segno zodiacale. Venere, il pianeta dell'amore, elargisce i suoi influssi benevoli nella casa astrologica undicesima, e ne beneficiano anche i Gemelli e la Bilancia, che potranno vivere le sensazioni amorose con maggiore slancio. Previsioni astrologiche fortunate ...

Oroscopo 4 marzo : voglia di flirt per i Gemelli - attriti in amore per il Leone : In questo lunedì 4 marzo 2019 troviamo il Sole, la Luna e Mercurio posizionati nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Venere, Saturno e Plutone in Capricorno. Marte ed Urano retrogrado nel segno dell'Ariete. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali. Nuove conoscenze per i Gemelli Ariete: umore sotto i tacchi. Le posizioni astrali, capitanate da Sole e Luna in ...

Oroscopo 7 marzo : passione per Gemelli e Bilancia - distrazioni per Vergine : Sarà una giornata di eros, anche di stampo sentimentale, per alcuni segni zodiacali come il Pesci e il Gemelli, così come potrebbe essere una giornata all'insegna del rilassamento come per il Toro. Attenti però a non essere distratti esattamente quando il tempo a poca disposizione non lo richiede, specie per il Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete deciso di concedervi una tregua riguardo a questo nervosismo che vi sta ...

Oroscopo 6 marzo : amicizie nuove per Cancro - Capricorno ironico : La giornata di mercoledì 6 marzo sarà molto positiva per chi in questi giorni sta avendo la testa completamente assorbita dalle proprie problematiche, come l'Ariete ed il Cancro. Ancora molto dubbiosi gli amici della Vergine e il Leone sul piano sentimentale, bene il lavoro per Pesci e Capricorno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: qualche vostra vecchia conoscenza riuscirà a tirarvi fuori da questo tunnel negativo in cui siete finiti, ...

Oroscopo classifica marzo : amore a gonfie vele per gli Acquario : Nel terzo mese dell'anno, troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Nettuno e Mercurio in Pesci e Giove in Sagittario. Venere danzerà tra il Capricorno ed i Pesci. Urano inizialmente retrogrado in Ariete farà il suo rientro al moto diretto giorno 6 nel Toro. Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare sarà nel Cancro tra la dodicesima e l'undicesima casa. Sul podio 1° posto Toro: marzo garantisce cambiamenti tutt'altro che negativi per i nativi. ...

Oroscopo Mauro Perfetti a Detto Fatto dal 25 febbraio al 3 marzo : Mauro Perfetti, Oroscopo settimanale a Detto Fatto: previsioni 25 febbraio – 3 marzo Oggi è lunedì e per gli appassionati di astrologia vuol dire: appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto. La trasmissione di Bianca Guaccero anche oggi ha ospitato l’elegante astrologo che ha svelato le previsioni astrologiche dal 25 febbraio al 3 marzo. Si parte come sempre dal segno dell’Ariete: per questa ...

Oroscopo di inizio mese fino al 6 marzo : buon momento per il Leone : Finisce il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni di inizio marzo nel periodo compreso tra il 25 e il 6 del nuovo mese dell'anno. Di seguito, lavoro, amore e salute segno dopo segno. L'Oroscopo fino al 6 marzo Ariete: la settimana sarà interessante per il segno. Soprattutto ad inizio mese vi sentirete particolarmente fortunati. In campo amoroso, se ci sono delle questioni che vi hanno dato fastidio, è il momento di passare oltre. Cercate ...

Oroscopo del 9 marzo : cambi di look per le persone del Leone : La giornata del 9 marzo presenterà situazioni diverse su amore, lavoro e salute per ogni segno dello Zodiaco secondo l'Oroscopo. Ariete, Toro e Gemelli Ariete: sarete con la testa altrove e una forte agitazione potrebbe causarvi mal di stomaco. Se avete un'indole fondamentalmente libertina, il 9 marzo potreste mettervi in qualche guaio, quindi le stelle raccomandano di essere molto prudenti. Toro: un'azione coraggiosa vi permetterà di ...

Oroscopo dell'8 marzo : donne della Bilancia con ascendente Capricorno superfavorite : L'8 marzo, festa della donna, si prevede una giornata particolarmente brillante per la donne del Toro, del Sagittario, dei Pesci e soprattutto della Bilancia. La giornata, secondo l'Oroscopo, dovrebbe essere invece negativa per le donne nate sotto il segno dello Scorpione....Continua a leggere

Oroscopo Cancro - mese di marzo : sottotono i sentimenti : Manca poco al terzo mese dell'anno. Le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno del Cancro vedono qualche problema in amore, tuttavia superabili. Per i nati del Cancro, febbraio è stato un mese piuttosto particolare e altalenante sia a livello lavorativo che sentimentale. Per quanto riguarda l'amore, le stelle sono state ostili ed è stato difficile portare avanti le proprie relazioni, evitando polemiche e discussioni. ...