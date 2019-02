Le routine di Google Assistant arrivano anche su Google Orologio

Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android : Il canale Canary di Chrome si è arricchito di una nuova pagina di gestione delle app, attivata da un apposito flag. Scopriamo come funziona L'articolo Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android proviene da Tutto Android .

L’assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni con un solo comando : in Italia arrivano le “routine” : Ci si sveglia, si pronuncia la parola “buongiorno” e un assistente vocale ci informa sulle previsioni meteo della giornata, sui nostri impegni di lavoro, regola le luci e imposta il termostato per evitare di farci raffreddare uscendo dalle lenzuola. Non è il futuro, bensì un qualcosa che da oggi può avvenire grazie a Google Assistant e alla nuova funzionalità denominata “routine”. Assistant è l’assistente vocale di ...