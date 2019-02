Kim Cattrall sarà una ricca del Sud | Cobie Smulders un' eroina da fumetto

blogo

(Di martedì 26 febbraio 2019)Si riparte dai pilot. In questo periodo dell'anno in cui i principali network e produttori americani stanno preparando le serie del futuro, gli attori che non hanno un ruolo stabile ripartono dai pilot con la speranza di scegliere il progetto giusto.L'ex Sex and the City Kim, recentemente vista nella serie, inedita in Italia, Tell Me a Story di CBS All Access,tra i protagonisti di Filthy Rich, letteralmente "Ricco Sfondato". Scritta e diretta da Tate Taylor regista del film The Help, prodotta da 20th Century Fox Tv e Imagine Television per Fox, la serie è basata su una produzione della Nuova Zelanda ed è descritta come una soap dramedy ambientata nel sud degli Stati Uniti.