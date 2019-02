Gravina | ' Una vergogna gli insulti contro Astori'

Calcio - il Presidente Gravina e il futuro della Nazionale : “Necessario investire sui giovani - attendo una risposta da Vialli” : Nella conferenza stampa di apertura del raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano tra oggi e domani è intervenuto anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina . Il massimo esponente della Feder Calcio ha dialogato a lungo con il CT Mancini e ha incontrato la squadra, presentando poi ai microfoni dei giornalisti presenti i progetti per il futuro e le linee guida da seguire per garantire un futuro di soddisfazioni al ...

Calcio - 500 giorni agli Europei 2020. Gabriele Gravina : “Una chance per il Paese perché lascerà un’eredità importante” : È iniziato ufficialmente oggi il countdown verso gli Europei 2020, che per la prima volta nella loro storia avranno una struttura itinerante con 12 città coinvolte: Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo. 500 giorni al Calcio d’inizio, che sarà dato il 12 giugno 2020 alla Stadio Olimpico della Città Eterna, e questa grande novità cercherà di attirare ...

Gravina : «Se una squadra lascia il campo non rispetta le norme» : Il presidente della Figc ha detto la sua sulla possibilità che una squadra abbandoni il campo in risposta a cori razzisti verso un proprio giocatore. L'articolo Gravina: «Se una squadra lascia il campo non rispetta le norme» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.