Borse asiatiche calano dopo rally

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo - credono in un accordo commerciale tra Usa e Cina : Le Borse cinesi volano fiduciose di un accordo tra Stati Uniti e Cina sul corposo dossier commerciale. In settimana sono previsti diversi incontri tra le parti a Washington e i mercati scommettono sul ...

Prese di profitto sulle Borse asiatiche : Seduta contrastata per le principali borse asiatiche, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle trattative commerciali USA-Cina, nella speranza che venga raggiunta presto un'...

Il buonumore di Wall Street sostiene le Borse asiatiche : Il rally di Wall Street contagia positivamente l'azionario asiatico, sempre orfano di Shanghai, Hong Kong, Singapore, Taiwan e Seoul, tutte chiuse per il Capodanno lunare. A Tokyo l'indice Nikkei ha ...

Borse asiatiche attorno alla parità : Chiusura poco mossa per le principali Borse d'estremo oriente , con gli investitori attenti alla disputa commerciale tra USA e Cina. L'indice Nikkei della borsa di Tokyo lascia sul terreno lo 0,52% a ...

Borse asiatiche con segni misti. Tokyo giù : Inizio di settimana col segno meno per le principali Borse d'estremo oriente. Seduta negativa per la piazza di Tokyo con l'indice Nikkei che al termine degli scambi mostra una flessione dello 0,60% a ...

Borse asiatiche in rialzo : Positive le principali Borse asiatiche mentre torna l'ottimismo su possibile accordo commerciale tra USA e Cina . Termina in rialzo la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei in salita dell'1,29% a 20.666 ...

Effetto Brexit sulle Borse asiatiche : Finale negativo per la borsa di Tokyo, ma anche per le altre borse asiatiche, con il sentiment degli investitori condizionato dalla disfatta della premier britannica Theresa May che ha incassato la ...

Borse asiatiche in rosso. Chiusa la piazza di Tokyo : Avvio di settimana negativo per le principali Borse d'estremo oriente, orfane della guida di Tokyo rimasta Chiusa per festività . Rosso per le Borse cinesi , con Shanghai che arretra dello 0,68% ...

Borse asiatiche in territorio positivo : Ottima seduta per le Borse asiatiche , che chiudono gli scambi in forte rialzo su un possibile allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina in vista dell'incontro delle delegazioni in programma ...

Revenue warning di Apple trascina in rosso Borse asiatiche : Si muovono in rosso i mercati dell'area Asia-Pacifico. Pesa il Revenue warning di Apple, che si è sommato ai timori sul rallentamento dell'economia globale e dell'indebolimento dei profitti. Ieri Apple ha tagliato le previsioni di vendita, per la prima volta dal 2007, anche per il rallentamento in Cina. L'annuncio a sorpresa di Apple ha ...

Borse asiatiche in rosso. Pesano la Cina e le vendite di iPhone : Altra giornata difficile per i mercati asiatici, zavorrati dalla frenata dell'economia cinese e dall'allarme lanciato da Apple sulle vendite di iPhone nella più grande economia asiatica

Borse asiatiche - apretura in ribasso : 03.22 Apertura in ribasso per le Borse asiatiche nei primi minuti di contrattazione, con i titoli tecnologici in calo dopo che Apple ha tagliato le stime sui ricavi dopo il rallentamento delle vendite di iPhone in Cina. A Hong Kong, l'indice Hang Seng cede lo 0,21%, a 25,077,68 punti. L'indice di Shanghai lascia sul terreno lo 0,14% a 2461,78 punti mentre quello di Shenzhen cede lo 0,18%, a 1,254,13 punti. La Borsa di Tokyo è chiusa e ...

Borse asiatiche - prima seduta dell'anno in rosso in scia dati cinesi : prima seduta dell'anno all'insegna delle difficoltà per le borsa asiatiche , che chiudono le contrattazioni in rosso, dopo alcuni deludenti dati cinesi . Anche la performance dell'anno di Wall Street ...

Borse asiatiche a ranghi ridotti. Hong Kong solitaria ma fiduciosa : Segnali di ottimismo arrivano dall'Asia anche se molti mercati oggi sono rimasti chiudi per festività. Così per la Borsa di Tokyo che ha chiuso l'ultima seduta del 2018 venerdì scorso, 28 dicembre, ...