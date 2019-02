A Sua Immagine | Lorena Bianchetti va in maternità | Paolo Balduzzi al suo posto

blogo

(Di martedì 26 febbraio 2019)va in. La conduttrice ha salutato il pubblico di A Sua, lasciando ilal collega. "Non ci rivedremo domenica (invece ci sarà sabato 2 marzo, ndr). Essì, sono proprio alla fine della gravidanza, quindi mi concentrerò sulla nascita della bimba. Ma vi lascio in ottime mani. Ci sarà al mio, che sono sicura farà benissimo e che ringrazio. Permettetemi di mandare un abbraccio ai responsabili della nostra trasmissione, alla nostra produttrice, alla redazione tutta, a tutto lo studio, alla Rai e alla Cei che mi sono stati vicini in questi nove mesi in un clima di famiglia vera. E poi voglio ringraziare voi che ci seguite ogni fine settimana perché mi avete mandato degli straordinari messaggi di affetto, di solidarietà, d’incoraggiamento e quindi voglio dirvi grazie di cuore. In questo periodo sono sicura che ...