Taglio di prezzo per la Radeon RX Vega 56 | AMD risponde alla GTX 1660 Ti di Nvidia

Il Taglio del prezzo dell’iPhone funziona in Cina - il modello sarà esportato altrove? : Buone notizie per Apple: la sua nuova strategia del taglio del prezzo su iPhone vecchi e nuovi in Cina sta dando i suoi frutti. Dopo l'accoglienza tiepida dei nuovi melafonini in terra asiatica ma anche altrove, ecco che (come pure riferito recentemente) Tim Cook ha pensato bene di abbassare i prezzi dei melafonini. Una politica a dir poco nuova per il brand di Cupertino ma che ha cominciato a presentare i suoi risvolti positivi. Il sito ...

Taglio ufficiale sul prezzo di iPhone e iPad - la svolta storica Apple che non ti aspetti : Il prezzo di iPhone e iPad è pronto ad essere tagliato in via ufficiale, almeno in determinati mercati. Apple risponde alla crisi di vendite dei suoi prodotti con una strategia davvero rivoluzionaria rispetto al suo passato ma i nuovi scenari del mercato lo richiedono, su questo non ci sono dubbi. Non si tratta d un'ipotesi ma di una politica commerciale in procinto di essere messa a punto, come ci comunica anche la fonte GizChina. Non è un ...

Nintendo Switch non avrà nessun nuovo modello né Taglio di prezzo : Se speravate in un nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo per il 2019, oppure in un taglio di prezzo della console ibrida della grande N, purtroppo vi sono brutte notizie.Come riporta Gamepur infatti, il presidente di Nintendo Shintaru Furukawa ha smentito le voci, circolanti negli ultimi tempi, che volevano un nuovo modello della console lanciato nel 2019 in concomitanza con un taglio di prezzo della stessa. Almeno secondo Furukawa, questo ...