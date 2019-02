Spaccio cocaina | 15 arresti nella Marsica

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 25 febbraio 2019) L'Aquila - Quindici uomini di nazionalità marocchina sono stati arrestati, all'alba, nel corso di un'operazione antidroga svolta dai carabinieri della compagnia di Avezzano. Le accuse mosse nei loro confronti sono die detenzione, in concorso, di sostanze stupefacenti. L'operazione è scaturita in seguito ad indagini condotte tramite appostamenti e intercettazioni che hanno permesso ai militari di tenere sotto controllo tre degli arrestati che a bordo di un Suv - come si legge nell'ordinanza - spacciavanoa giovani tra Avezzano e Luco dei Marsi. Gli arrestati sono stati associati in parte aglidomiciliari e in parte rinchiusi nel carcere di Avezzano a disposizione dell'autorità giudiziaria. leggi tutto