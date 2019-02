Soleil Sorge attaccata da Ariadna all’Isola | “Finta come la mer**”

Isola dei Famosi - Soleil Sorgè accusa i suoi compagni di essere inferiori : Soleil Sorgè è una delle concorrenti meno apprezzate di questa edizione dell'Isola dei Famosi, il suo ingresso nel reality insieme a Jeremias Rodriguez non è andato a genio agli altri naufraghi. I ...

Isola dei Famosi - Soleil Sorgè a duro attacco ai naufraghi : 'Inferiorità di ragionamento' : All'Isola dei Famosi si sta abbattendo una nuova tempesta. La protagonista di una nuova polemica è stata Soleil Sorgè che tra l'altro ha fatto delle pesanti accuse nei confronti degli altri naufraghi. Secondo quanto riportato nel daytime di ieri, la Sorgè è andata su tutte le furie perché continua a non sentirsi capita dai suoi compagni di viaggio. Jo Squillo ha cercato di far ragionare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, spiegandole che lo ...

Luca Vismara litiga con Soleil Sorge : “Mi ha vomitato cose che…” : Soleil Sorge e Luca Vismara: scontro in diretta all’Isola dei Famosi In un reality come L’Isola dei Famosi è impossibile che tutti i concorrenti vadano d’amore e d’accordo. E se i naufraghi in questione hanno un carattere combattivo come Soleil Sorge e Luca Vismara è praticamente impossibile evitare lo scontro. I due si erano confrontati anche la scorsa settimana dopo soli tre giorni di convivenza. Le cose però non sono ...

Isola dei Famosi - Elena Morali choc : «Soleil Sorgè? Si farebbe pure i granchi per apparire…» : Elena Morali al vetriolo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe risposto alle domande dei fan sulle stories di Instagram e l’argomento sarebbe stata proprio la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. E alla domanda su Soleil Sorgè, Elena avrebbe risposto in maniera piuttosto colorita: «Quella non ha capito che si sta ridicolizzando facendosi pure i granchi ma per non esser manco seguita». Non è tutto. ...

Isola 19 - Soleil scontro con Giorgia : la Sorge poi si consola con Jeremias : Isola 19, Soleil Sorge nuovamente protagonista di discussioni: la naufraga chiede conforto a Jeremias Rodriguez Nuovo scontro per Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2019. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è spesso protagonista di varie discussioni su Playa Uva, poiché il suo atteggiamento non viene apprezzato dagli altri naufraghi. In particolare, Soleil si scontra molto […] L'articolo Isola 19, Soleil scontro con Giorgia: ...

Isola dei Famosi : duro scontro tra le sorelle Mihajlovic e Soleil Sorge : All’Isola dei Famosi si sta abbattendo un’altra tempesta: nel corso della giornata di lunedì c’è stato un nuovo scontro e questa volte le protagoniste sono state le sorelle Mihajlovic da una parte e Soleil Sorge dall'altra. Non bastavano le lacrime di Ariadna Romero dopo la domanda esplicita di Jeremias Rodriguez oppure la lite tra la Sorge e Luca Vismara, in questo nuovo episodio che sta facendo discutere il pubblico del reality le figlie ...

Soleil Sorge/ Video - la passione con Jeremias : 'Grazie a te ho...' - Isola dei Famosi - : Soleil Sorge conclude la sua settimana all'Isola dei Famosi 2019 lasciandosi alle spalle molte polemiche. E sulla passione con Jeremias Rodriguez... , Video,

Isola dei Famosi 2019 - Viktorija Mihajlovic contro Soleil Sorgè : "Meglio moscia che serpe" : Messaggio a sorpresa all'Isola dei Famosi per le sorelle Mihajlovic. Le due figlie di Sinisa hanno ricevuto un comunicato della produzione che hanno consultato nel covo, raggiunto in barca. Niente sorpresa di compleanno per Viktorija, ma un collage di commenti dei loro colleghi naufraghi, molti dei quali le ritengono nullafacenti e poco utili all'economia dell'Isola. Ariadna Romero, da pochi giorni approdata in Honduras, sostiene che le ...

Jeremis Rodriguez e Soleil Sorgè bruciano di passione

Soleil Sorge : "Con Jeremias c'è una forte attrazione" : All'Isola dei Famosi la coppia Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sta facendo impazzire il web. Il flirt è nato sull' Isla Bonita, quindi tra relax e cibo che gli altri naufraghi non possono avere, e ...

Soleil Sorge racconta di sentire chimica e passione nei confronti di Jeremias Rodriguez : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono decisamente trovati all’interno dell’Isola dei Famosi. I due sono entrati insieme nel reality show ci Canale 5 e hanno da subito stretto un particolare legame. La leader del gruppo al momento è la Sorge che ha scelto di portare proprio Jeremias sull’Isla Bonita dove la coppia ha trascorso del tempo tra relax, cibo e privilegi … L'articolo Soleil Sorge racconta di sentire chimica e ...

Isola Dei Famosi : E’ scoppiata la passione tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Guarda le foto un pò spinte dei due : Soleil e Jeremias hanno limonato già dal primo giorno sull’Isola dei Famosi, ma sembra che la vera passione sia scoppiata nelle ultime 48 ore (con tanto di feroci intrecci di lingue) Dopo aver vinto... L'articolo Isola Dei Famosi: E’ scoppiata la passione tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Guarda le foto un pò spinte dei due proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Soleil Sorge : fidanzato - età e chi è all’Isola dei famosi 2019 : Soleil Sorge: fidanzato, età e chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Soleil Sorge Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2019 possiamo dire di essere entrati davvero nel “vivo” della competizione. Tra litigi che dividono il gruppo, eliminazioni e le dure condizioni che mettono alla prova i partecipanti, sono giunti sull’Isola due nuovi concorrenti. Si tratta di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Filippo ...

