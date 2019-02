Premi Oscar | trionfo a sorpresa per ' Green Book' di Peter Farrelly

VIDEO Oscar 2019 - Rami Malek miglior attore : che interpretazione di Freddie Mercury. La Premiazione e il trailer di Bohemian Rhapsody : Rami Malek ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attore confermando il pronostico della vigilia. La statuetta è stata conquistata grazie alla memorabile interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, il film incentrato sull’epopea dei Queen. L’attore classe 1991 ha dedicato il premio alla mamma e alla famiglia, ha ringraziato i Queen per averlo fatto partecipare alla loro incredibile eredità. Poi ha concluso: ...

VIDEO Oscar 2019 - Olivia Colman miglior attrice : la Premiazione sul palco e il trailer di La Favorita : Olivia Colman ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attrice riuscendo a spuntarla nei confronti di Glenn Close che rimane a bocca asciutta (sette nomination in carriera, nessuna statuetta). L’inglese si è imposta grazie alla sua bellissima performance da protagonista in La Favorita, film diretto da Yorgos Lanthimos e sul palco era visibilmente commossa: “Incredibilmente ho vinto un Oscar, saluto Emma Stone e Rachel Weisz. Glenn ...

Premi Oscar : vince Rami Malek come miglior attore - altre 3 statuette a Bohemian Rhapsody : Bohemian Rhapsody si conferma il film protagonista della cerimonia degli Oscar 2019: la pellicola incentrata sulla storia dei Queen e di Freddie Mercury ha portato infatti a casa ben 4 statuette: vince il Premio come miglior attore protagonista, mentre la pellicola vince il Premio come miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro Una notte da Oscar Il film, già dalle nomination, partiva tra i favoriti insieme a A Star is Born, ...

VIDEO Oscar 2019 - miglior film a Green Book : la Premiazione sul palco e il trailer della pellicola : Green Book ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior film. La pellicola diretta da Peter Farrelly ha portato a casa il premio più importante consegnato direttamente dalle mani di Julia Roberts: la storia dell’amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano ha raccolto i consensi della giuria. Un film sull’amore che supera le differenze, come ha dichiarato il regista, è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, una ...

Green Book e i Premiati degli Oscar : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Oscar nel segno dell'inclusione e dell'integrazione. Miglior film è Green Book di Peter Farrelly, che ha vinto anche per l'attore non protagonista, Mahershala Ali e la ...

Oscar 2019 - Green Book miglior film. Rami Malek e Olivia Colman Premiati per Bohemian Rhapsody e La Favorita). E Cuaron best director : Oscar politico e black come non mai. Green Book, un buddy movie comico sull’integrazione razziale tra un autista buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano gay negli Usa degli anni sessanta è l’Oscar per il miglior Film 2019. Alfonso Cuaron è il miglior regista per Roma (che vince anche l’Oscar come miglior Film Straniero). Rami Malek/Freddie Mercury è miglior attore per Bohemian Rhapsody e Olivia Colman miglior attrice per La ...

Oscar 2019 diretta : cerimonia di Premiazione - vincitori e red carpet : La Notte degli Oscar 2019 comincia alle 17 circa, ora di Los Angeles. Dalle 22.50, su Sky Cinema Oscar e Sky Uno , parte la diretta tv. Si chiude alle 5.15 con la vittoria di Green Book di Peter ...

Oscar 2019 : anche l’Italia Premiata grazie a «Spider-Man – Un nuovo universo» : Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo anche un po’ d’Italia agli Oscar 2019. Merito della statuetta al Miglior Film d’Animazione a Spider-Man – Un nuovo universo, che ha avuto la meglio su competitor temibili come Gli Incredibili 2 e ...

Oscar 2019 - il Premio a Green Book parla l'italiano del 'paisà' Viggo Mortensen : Con un colpo di scena che ha ribaltato tutti i pronostici, l'Oscar è andato a 'Green Book'. La toccante commedia di Peter Farrelly sulla storia vera dell'amicizia tra il musicista afroamericano Don ...

Oscar 2019 - Green Book è il miglior film : Premiati Rami Malek e Olivia Colman : Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2019 al Dolby Theatre di Los Angeles. Il premio per il miglior film è andato a Green Book, (presentato alla Festa del cinema di Roma), mentre...

Oscar 2019 - la diretta della Premiazione : Dopo settimane di speculazioni, scommesse e polemiche, la notte delle stelle è finalmente arrivata. Al Dolby Theatre di Los Angeles è iniziata la cerimonia di consegna degli Oscar. E il sipario si ...