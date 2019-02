juvedipendenza

: Pistocchi: 'Allegri ha già un accordo con una squadra di Premier League' - juvedipendenza : Pistocchi: 'Allegri ha già un accordo con una squadra di Premier League' - infoitsport : Pistocchi annuncia: 'Allegri ha già deciso di lasciare la Juventus, accordo triennale in Premier' - and84carl : Pistocchi annuncia una 'bomba': 'Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione. accordo con societ… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Maurizio, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare un clamoroso colpo di scena in vista del futuro e in vista del prossimo mercato della Juventus. Di fatto, come riportato dal noto giornalista, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a lasciare la Juventus a fine stagione. L’allenatore, come evidenziato da, avrebbe già un … More