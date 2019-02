AMD dichiara che tutte le sue GPU DX12 supportano il Ray-Tracing in tempo reale

AMD dichiara che tutte le sue GPU DX12 supportano il Ray-Tracing in tempo rale : Ray tracing in tempo reale sono le parole d'ordine del momento per quanto riguarda il panorama PC odierno, e come riporta DSOgaming AMD ha dichiarato che tutte le sue schede video con DirectX 12 supportano tale tecnologia, anche se lo fanno mediante il DXR fallback layer di Microsoft.Si tratta dunque a tutti gli effetti di un sistema di emulazione software di tale tecnologia, per cui non sarà sicuramente la stessa cosa per quanto riguarda il ...