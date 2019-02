Alla fiera tech di Barcellona - dove il futuro si può vedere ma non toccare - per ora - : Barcellona. Al MWC di Barcellona, una delle fiere tecnologiche più importanti del mondo, senz'altro la più importante d'Europa, si cerca tutti gli anni di annusare il futuro. Qui vengono presentate le novità più interessanti dell'hi tech, e ciò di cui si parla all'MWC è il ...

Armamenti - ministra della Difesa Trenta infuriata con il sottosegretario Tofalo : è andato negli Emirati Alla fiera delle armi : “Una grande fiera sull’industria della Difesa, magari a Milano con cadenza annuale, per costruire insieme il Sistema Paese”. La proposta arriva direttamente da Idex 2019, l’esibizione internazionale della Difesa di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e ad avanzarla dal proprio profilo Facebook è il sottosegretario alla Difesa in quota Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo. Un’idea che è nata, si legge nel post, grazie anche alla necessità di ...

Modica Alla fiera di Monaco di Baviera : Modica alla Fiera di Monaco di Baviera. La Città della Contea presente dal 20 al 24 febbraio grazie all’adesione al progetto di promozione turistica

Roma Motodays 2019 - dal 7 al 10 marzo tutto sulle due ruote Alla fiera di Roma : Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road , oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno ...

Il made in Italy Alla fiera difesa e sicurezza di Abu Dhabi : Il made in Italy ancora funziona nel mondo. La conferma arriva da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, in occasione di Idex, una delle più grandi manifestazioni al mondo dedicate alla difesa e alla sicurezza. Elettronica group, leader mondiale da quasi 70 anni nel settore della sorveglianza strategica, autodifesa, e attacco elettronico per sistemi navali, avionici e terrestri, è presente da 35 anni nell'area sia a bordo degli aerei caccia Mirage ...

Beer Attraction e BBTech Expo - numeri da record : oltre 32mila presenze Alla fiera di Rimini : oltre 32mila presenze complessive, + 40% sul 2018,, 600 espositori da 10 paesi esteri : Belgio, Germania, Spagna, Austria, Polonia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Canada , ...

Il made in Italy Alla fiera difesa e sicurezza di Abu Dhabi : Roma, 19 feb., askanews, - Il made in Italy ancora funziona nel mondo. La conferma arriva da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, in occasione di Idex, una delle più grandi manifestazioni al mondo dedicate ...

Pescare Show 2019 – Oltre Nautica Alla fiera di Vicenza con le ombre rosse Marshall : Oltre Nautica al Pescare Show 2019 con le ombre rosse Marshall Marshall è stato Il brand che creò l’imbarcazione pneumatica moderna ispirando tutti i costruttori del settore e rappresenta un’icona della storia del diporto che oggi è tornato grazie al cantiere italiano Ribitaly. In occasione del Pescare Show 2019, uno dei più importanti appuntamenti dedicati agli appassionati della pesca sportiva, sarà presentato il Marshall M4 Touring in ...

IEG - inaugurata Alla fiera di Rimini Beer Attraction : In fermento a Rimini Beer Attraction , che diventerà Beer&Food Attraction . Italian Exhibition Group , IEG , gioca d'anticipo e risponde con una proposta espositiva per il 2020 che darà vita a "The ...

Salone del Mobile - dal 9 al 14 aprile Alla fiera di Rho : Si è appena conclusa in Triennale a Milano la conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile, che dal 9 al 14 aprile prossimo si svolgerà alla fiera di Rho in concomitanza alle biennali Euroluce e Workplace3.0. ...Continua a leggere

Marr a Beer Attraction : Il colosso del foodservice sarà Alla kermesse della Fiera di Rimini : Anche Marr , Gruppo Cremonini, sarà presente alla Fiera di Rimini per Beer Attraction dal 16 al 19 febbraio. All'evento internazionale dedicato alle specialità birrarie, artigianali e food, per il ...

Eboli protagonista Alla fiera dell'Ortofrutta di Berlino. : Stiamo investendo nell'agricoltura e nell'agroalimentare, fiori all'occhiello della nostra economia, volàno per un ulteriore sviluppo del territorio, specie tramite una filiera di qualità certificata,...

Roma International Estetica Alla fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio : Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Rom Roma International Estetica Verso “Estetica 2020”: scegli di essere Fiera professionale dell’Estetica e del benessere Estetica professionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e dimostrazioni spettacolari. Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un ...

IEG : Alla fiera dolciaria anche un "gusto della solidarietà" : Quest'anno la manifestazione del dolciario di IEG ha voluto rendere ancora più speciale l'evento arricchendolo con un'altra iniziativa solidale , che ha raccolto anche derrate alimentari non ...