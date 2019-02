Stasera il passato del Napoli è trapassato in una morte felice

ilnapolista

(Di lunedì 25 febbraio 2019) La differenza tra Londra e Parmail nostroè train una– come recita il titolo di un famoso romanzo di Albert Camus. Non è stato necessario parlarne, è bastato attendere il giusto. La vita, la felicità e forse anche il calcio sono tutti una lunga pazienza, come afferma il protagonista di quel libro.All’ennesimo gol di Ounas che spinge ilagli ottavi di coppa e alla sfida con la Juventus, fa eco la notte inglese che sembra prendere vita da uno stralcio di teatro shakespeariano per il suo traboccare di segni e suggestioni. L’ultima finale perduta dal Chelsea ha il comandante che fatica a far uscire un giocatore dal campo, l’ex bomber tenuto in panca che, ripescato, non tira il rigore, l’uomo di centrocampo ritenuto imprescindibile che sbaglia l’undici metri determinante. Il casting l’ha scelto – forse con qualche malignità – un De ...