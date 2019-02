Pordenone | incidenti in montagna | morti due escursionisti

Pordenone - trovati morti due escursionisti : vittime di diversi incidenti nella stessa zona : Domenica di tragici incidenti in montagna nell'Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo ( Pordenone ). Due escursionisti sono morti in due cadute avvenute nello stesso punto ma in momenti diversi . I corpi sono stati recuperati dai soccorritori intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da un gruppo di alpinisti.Continua a leggere

Incidenti in Montagna - Pordenone : gravissimi 2 escursionisti : In corso due interventi delle stazioni di Pordenone e Maniago (Pordenone) del Soccorso Alpino: 2 persone si trovano in gravissime condizioni in seguito a 2 Incidenti distinti in Val Sughet e in Piancavallo. Sul posto anche l'elisoccorso.