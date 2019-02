Lo smartphone pieghevole di Huawei

agi

(Di domenica 24 febbraio 2019) A quattro giorni da lancio di Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung,lancia Mate X, il suo pieghevole che sarà compatibile con il 5G. Costerà 2.300 euro e sarà disponibile da metà 2019.Richard Yu, responsabile del business consumer di, ha riconosciuto che il prezzo "è un po' alto" (superiore anche a quello del Galaxy Fold che arriverà sul mercato a maggio a 2.000 euro) ma ha assicurato che l'azienda sta lavorando perché costi meno."I nostri ingegneri hanno lavorato su questo schermo per oltre tre anni", ha detto Yu in occasione di un evento per presentare il nuovo telefono a Barcellona, dove si apre la quattro giorni del Mobile World Congress.Leggi anche: Apple ha depositato il brevetto per l'iPhone pieghevoleIl display di Mate X può ripiegarsi su se stesso per ...