Levante-Real Madrid 1-2

Levante-Real Madrid : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Levante-Real Madrid: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 20:45 si gioca il match tra Levante e Real Madrid, valido per la 25esima giornata della Liga. Si disputerà allo Stadio Ciutat de Valencia nella omonima città spagnola. Match importante per i blancos, che devono guadagnare punti per non lasciar scappare l’ Atletico Madrid, secondo in classifica e distante soli due ...

Pronostico Levante vs Real Madrid - La Liga 24-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Real Madrid, domenica 24 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Levante-Real Madrid, domenica 24 febbraio. Le due squadre arrivano da risultati opposti: la formazione guidata in panchina da Paco Lopez ha vinto in casa del Celta Vigo, mentre quella di Santiago Solari è stata sconfitta al ”Bernabeu” per 2 a 1 dal Girona. ...