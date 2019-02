Federica Brignone vince la combinata alpina di Crans Montana

Sci Alpino – La felicità di Federica Brignone : “Era da Killington che non salivo sul podio - questo successo mi regala tanta energia” : Decima vittoria in carriera per Federica Brignone che trionfa a Crans Montana: l’azzurra felicissima dopo il successo Il decimo sigillo della carriera di Federica Brignone arriva su un tracciato che la vadostana ama particolarmente, avendo vinto a Crans Montana negli ultimi tre anni: “E’ una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare – spiega -, qui il mio feeling è sempre alto. Lo slalom mi piace molto, su ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Vittoria importante - era da dicembre che non salivo sul podio” : Non può che essere al settimo cielo Federica Brignone al termine della vittoriosa combinata di Crans Montana, la terza vinta consecutivamente sulla pista svizzera dalla campionessa classe 1990. “E’ una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare nella quale ho sempre un ottimo feeling – spiega la valdostana ai microfoni di FISI.org – Anche lo slalom mi piace molto, su una neve primaverile che fa scivolare abbastanza ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone firma la decima vittoria in carriera : Federica Brignone stellare! La valdostana, infatti, ha vinto la Combinata alpina di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 grazie a due prove davvero spettacolari. Dopo la prova di discesa libera disputata in mattinata nella quale aveva scavato un buon margine tra sé e le specialiste dei pali stretti, la classe 1990 ha disputato una manche di slalom di grande intelligenza, nella quale non ha ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone piazza la zampata in discesa - primo posto e caccia alla vittoria : Federica Brignone ha piazzato la zampata nella discesa libera valida per la Combinata di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra è stata impeccabile sul pendio svizzero, ha pennellato delle ottime linee ed è riuscita a fare velocità tagliando il traguardo col tempo di 1:30.94. La valdostana, galvanizzata dalla bella gara di ieri conclusa all’ottavo posto ad appena 33 centesimi dal podio, si è ...

