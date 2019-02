Conte | La patrimoniale è assolutamente esclusa E su Regeni | Ferita

Conte rassicura : 'Nessuna manovra correttiva nè patrimoniale'. Ma il governo cerca i soldi... : Non ci sarà una manovra bis conferma anche il vicepremier Di Maio. Ma l'esecutivo deve reperire entro l'anno almeno 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva nel 2020

