R Kelly accusato di abusi sessuali si è consegnato

Usa - il rapper R. Kelly si consegna alla polizia : è accusato di abusi su minori : E' una vicenda sicuramente spiacevole quella che arriva dagli Stati Uniti, dove nelle scorse ore il cantante e rapper, R. Kelly, si è consegnato alla polizia di Chicago, nello stato dell'Illinois. L'artista, è infatti accusato di aver abusato sessualmente di alcune ragazze minorenni. Il cantante è stato arrestato. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale statunitense, il Procuratore della contea di Cook, Kim Foxx, venerdì scorso ...

Altre due donne hanno accusato R. Kelly di violenza sessuale : Altre due donne hanno accusato il cantante e produttore R&B R. Kelly di avere abusato sessualmente di loro a metà degli anni Novanta, quando entrambe erano ancora minorenni. Le accuse delle due donne, Latresa Scaff e Rochelle Washington, sono arrivate sei

Che sta succedendo a R Kelly - accusato di abusi e sfruttamento sessuale : (foto: Getty Images) Sono ormai diversi decenni che R Kelly, il rapper famoso per hit come I Believe I Can Fly, è oggetto di diverse controversie e accuse di abusi e sfruttamento sessuale, che ora sono tornate alla ribalta per una nuova docuserie appena andata in onda negli Stati Uniti, Surviving R Kelly. I primi problemi per il cantante erano sorti attorno ai primi anni Duemila: alcuni giornali riportarono il fatto che nel 1994 il musicista ...

Lady Gaga prende le distanze da R. Kelly - accusato di abusi sessuali : "Indifendibile. Non lavoreremo più insieme" : Lady Gaga prende le distanze dal collega R. Kelly. Dopo le accuse di abusi e violenza sessuale che hanno coinvolto il rapper, Lady Gaga si è "pentita" di avere collaborato con lui in occasione delle registrazioni del disco Artpop. I due avevano dato vita ad un duetto sulle note del pezzo Do What You Want.Su Twitter la cantante, reduce dal trionfo ottenuto ai Golden Globes col film A star is born, ha dichiarato di sostenere le vittime di ...