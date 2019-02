Morti per maltempo | tre vittime a Guidonia e Alvito

Lazio : fortissimo vento che uccide - tre i Morti per caduta alberi e crolli : Fortissime raffiche di vento stanno impazzando su tutta la Regione Lazio, che hanno causato la morte di tre persone. Un albero è caduto su una vettura a Guidonia e un romeno di 46 anni ha perso la ...

Nel Lazio 3 Morti per le raffiche di vento. Nave arenata a Bari : Roma, 23 feb., askanews, - E' di tre morti il bilancio del maltempo che ha colpito il Lazio. Un conducente di un'auto è stato travolto da un albero crollato per le forte raffiche di vento su una ...

Maltempo : tre Morti per il forte vento nel Lazio : Il Maltempo ha provocato la morte di tre persone nel Lazio: due nel Frusinate e una a Guidonia. Ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 a causa del forte vento è crollato un muro alto due ...

Crolla un muro per il vento forte - albero su auto : tre Morti. Nave arenata a Bari : Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Un albero è caduto su una auto a Napoli. Scuole chiuse in Campani. I venti freddi dai balcani hanno abbassato le temperature e creato difficolta alla circolazione marittima

Muro crolla a causa del vento e travolge quattro persone : ci sono due Morti : Tragedia ad Alvito, nel Frusinate. Uno dei due feriti è stato trasportato in ospedale in eliambulanza ma non è in pericolo...

Crolla muro per maltempo - due Morti : 12.55 Due morti nel Frusinate per il crollo di un muro a causa del maltempo. La tragedia è accaduta ad Alvito. Il muro, alto due metri circa, è caduto investendo quattro persone. Due sono morte sul colpo, una terza è stata trasportata in eliambulanza a Roma in gravi condizioni. Il quarto ferito ha riportato lievi lesioni. A Guidonia, vicino a Roma, un albero ad alto fusto è caduto centrando una macchina. Ferito in modo grave un uomo.

Maltempo : crolla un muro per il forte vento - due Morti nel Frusinate : Il Maltempo ha provocato la morte di due persone nel Frusinate. La tragedia è avvenuta ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 quando a causa del forte vento è crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli; Carlo Diana 73 anni di Alvito; Vincenzo Diana 77 anni di Alvito e Franco Seppero 70 anni di Veroli. Albassi e Carlo Diana sono morti sul colpo. Vincenzo ...

Rogo Thyssen - 7 Morti : niente carcere per i manager condannati : L'ordine di carcerazione emanato in Italia nel 2016 relativo ai due manager tedeschi della Thyssenkrupp, per i sette morti del Rogo scoppiato nel 2007 nello stabilimento torinese del gruppo, è valido anche in Germania. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal Tribunale regionale di Essen, in Nordreno-Vestfalia. Thyssen, ex manager chiede la grazia a Mattarella. I parenti delle vittime in ...

Venezuela - due Morti al confine con il Brasile. Folla a Cucuta per il concerto benefico : Sono 3,4 milioni, pari a poco meno dell'11% della popolazione totale, i Venezuelani emigrati dal loro Paese a causa della crisi politica ed economica. In un comunicato diffuso a Ginevra, i due ...

L'omicidio di Serena e il suicidio di Santino : Morti per un unico giallo : L'omicidio di Serena Mollicone e il suicidio del brigadiere Santino Tuzi: un doppio mistero per un unico caso. Nelle prossime settimana la Procura di Cassino dovrà decederà anche sul morte di Santino ...

Fiaccolata a Taranto il 25 febbraio per ricordare 12 bambini Morti troppo presto : Solo un mese fa si è spento il piccolo Giorgio Di Ponzio, morto per cancro. Per questo motivo i tarantini il prossimo 25 febbraio ricorderanno, con una Fiaccolata, tutte le vittime dell’inquinamento ambientale che Taranto piange da decenni. Il grave problema della diossina e della ArcerolMittal, ex Italsider Al centro dell'attenzione mediatica, e sostenuta da artisti di fama nazionale sempre pronti ad urlare la criticità della situazione ...

Perugia - due fratelli trovati Morti in casa : erano a letto in pigiama - disposta l’autopsia : Il drammatico ritrovamento a Nocera Umbra, comune nella provincia di Perugia. Due fratelli di 64 e 69 anni sono stati trovati morti nella loro casa. A chiedere aiuto è stata la badante che come ogni mattina è arrivata nella casa trovando però la porta chiusa. l’autopsia chiarirà le cause del decesso.Continua a leggere

Bangladesh - almeno 70 Morti per incendio : 6.01 Si aggrava il bilancio delle vittime del vasto incendio che ha investito alcuni edifici di Dacca, la capitale del Bangladesh. I morti sono almeno 70 e altre 50 persone sono rimaste ferite. Molte le persone rimaste intrappolate nei palazzi. Le autorità parlano di "situazione davvero difficile". La zona dove è divampato l'incendio vede la presenza di molti edifici separtati da vicoli stretti.

San Ferdinando - Medu : 'Lo sgombero non serve. Per evitare altri Morti diamo case in affitto ai migranti' : Per farlo serve l'appoggio della società civile ma anche la volontà politica, e delle istituzioni, di intervenire'.