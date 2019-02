Maduro rompe con Bogotà: è "fascista"

: Venezuela, Guaidò annuncia l’arrivo di aiuti: scontri al confine con la Colombia. Maduro rompe le relazioni con Bog… - fattoquotidiano : Venezuela, Guaidò annuncia l’arrivo di aiuti: scontri al confine con la Colombia. Maduro rompe le relazioni con Bog… - repubblica : Venezuela, Maduro rompe le relazioni con la Colombia. 4 morti al confine con il Brasile [news aggiornata alle 21:00] - Queeloquees : RT @repubblica: Venezuela, Maduro rompe le relazioni con la Colombia. 4 morti al confine con il Brasile [news aggiornata alle 20:47] https:… -

Il presidente venezuelanoi rapporti diplomatici con la Colombia per il sostegno offerto al leader dell' opposizione e presidente autoproclamato ad interim Guaidò nel suo tentativo di far arrivare aiuti umanitari nel Paese. "Ho deciso dire tutti i rapporti politici e diplomatici con il governodella Colombia", ha detto il presidente ai manifestanti radunati a Caracas.ha quindi concesso 24 ore di tempo ai diplomatici colombiani per lasciare il Paese: "Andate via da qui, oligarchi!", ha tuonato.(Di sabato 23 febbraio 2019)