Lutto - morta Marella Agnelli

Grave Lutto in casa Agnelli : è morta Marella Agnelli - vedova dell’Avvocato : Agnelli – Pessime notizie da Torino: è morta questa mattina Marella Agnelli, moglie e vedova dell’Avvocato, Gianni Agnelli, ex presidente della Juventus. Aveva 91 anni. Malata da tempo, le sue condizioni di salute si sono aggravate in questi ultimi giorni. Marella, nata a Firenze il 4 maggio del 1927, è stata un’importante collezionista d’arte e […] More

Juventus a Lutto : è morta Marella Agnelli - vedova di Gianni : Juventus – Marella Agnelli è deceduta nella notte all’età di 92 anni, era la vedova di Gianni Agnelli, madre di Margherita ed Edoardo Torino, è morta nella notte Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli. La donna aveva 92 anni ed era da tempo malata, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate sino al decesso avvenuto quest’oggi. Diede al mondo due figli, Margherita ed Edoardo Agnelli. La Juventus è dunque a ...

Lutto per Michele Placido - è morta la mamma Maria Iazzetti : Un grande Lutto ha colpito l’attore e regista Michele Placido. Si è spenta a 96 anni la madre Maria Iazzetti. La donna è morta ad Ascoli Satriano, comune di poco più di 6000 abitanti in provincia di Foggia dove lo stesso artista è nato il 19 maggio del 1946. A dare notizia del decesso è il sito Foggia Today, che riporta come siano giunte le sincere e commosse condoglianze a Placido anche da parte del sindaco Vincezo Sarcone, dei ...

Uomini e Donne in Lutto - morta la madre di uno dei tronisti più amati : I fan di Uomini e Donne si stringono intorno a Manuel Vallicella, ex tronista dello show di Maria De Filippi che ha detto addio a sua madre. La donna infatti si è spenta in questi giorni dopo una lunga malattia che lo stesso Manuel aveva raccontato nello studio di Uomini e Donne, pur preservando sempre la sua privacy. L’annuncio della morte della donna è arrivato via Instagram, dopo che l’ex tronista ha pubblicato sul suo profilo una ...

Tessile in Lutto : morta a 52 anni Enrica Ghione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Tessile in lutto: morta a 52 ...

Atletica in Lutto : Maura Viceconte - maratoneta da record - è morta suicida : 'È stata la più grande maratoneta italiana , una delle migliori al mondo. Ho un solo rimpianto, che non sia andata a New York nel '98, dopo il bronzo agli Europei: avrebbe potuto vincere'. La sfida ...

Lutto nel mondo dell'atletica - è morta la maratoneta Maura Viceconte : Lutto nel mondo dell'atletica, è morta la maratoneta Maura Viceconte La 51enne si è tolta la vita a Chiusa di San Michele, in Val Susa. L'ex fondista è stata bronzo in maratona agli Europei di Budapest del '98 e detiene il record italiano dei 10mila metri. Finita l'attività agonistica, aveva dovuto affrontare per lungo tempo una ...

L’atletica in Lutto : è morta Maura Viceconte : lutto per L’atletica italiana. A soli 51 anni - rende noto la Fidal - è mancata oggi Maura Viceconte, stella della maratona azzurra tra gli anni ’90 e primi anni 2000. Bronzo agli Europei di Budapest 1998, la piemontese è stata primatista assoluta della distanza e ancora detiene il record italiano dei 10.000 metri....

Lutto per atletica azzurra - trovata morta fondista Maura Viceconte : Lutto per l'atletica azzurra: è morta Maura Viceconte, ex primatista italiana della maratona, medaglia di bronzo individuale ai Campionati Europei di Budapest e argento a squadre, 12esima ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000. La 50enne è stata trovata morta nella sua abitazione a Chiusa San Michele, nel Torinese. "Un colpo di scena che non ci si aspettava - commenta la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) - Donna di genuinità e ...

Lutto nel mondo dell'atletica - è morta Maura Viceconte : Lutto per l'atletica italiana. A soli 51 anni - rende noto la Fidal - è mancata oggi Maura Viceconte, stella della maratona azzurra tra gli anni '90 e primi anni 2000. Bronzo agli Europei di Budapest ...

Morta la maratoneta Maura Viceconte - atletica italiana in Lutto : Maura Viceconte, 51 anni, ex maratoneta azzurra è Morta oggi. Secondo fonti locali, l'ex atleta olimpica si sarebbe tolta la vita nella sua casa a Chiusa San Michele (in provincia di Torino).Continua a leggere

Lutto nella grande famiglia di ‘Un posto al sole’ : è morta Alessandra Paoletti : “Ci sono persone che hanno la capacità di entrare nella nostra vita in punta di piedi e con poche incisive parole, con l’eleganza d’animo, con la condivisione tangibile della propria essenza anche solo in uno sguardo, ci insegnano cosa sia la dignità. Ciao Ale da tutta la tua famiglia di Un posto al sole”. Così, con questo messaggio apparso sul profilo ufficiale della nota soap-opera in onda su RaiTre, la grande famiglia di Un ...

Carmen Russo grave Lutto in famiglia è morta la mamma : Un grave lutto familiare ha colpito Carmen Russo, che ha perso la mamma Giuseppina. L’annuncio della scomparsa è stata data dalla stessa showgirl, moglie di Enzo Paolo Turchi e mamma della piccola Maria, con un post condiviso dal suo profilo Instagram. Carmen dal suo profilo social ha pubblicato uno scatto assieme alla mamma, accompagnata da una tenera didascalia: “Cara mamma GIUSEPPINA ha scritto nel post – ci hai lasciato e sei volata in ...

Carmen Russo sconvolta - grave Lutto. Morta la madre : “Cuore a pezzi” : Carmen Russo sconvolta, grave lutto. Morta la madre: “Cuore a pezzi”. Le parole della danzatrice Carmen Russo è sconvolta. La ballerina sta vivendo il lancinante dolore per il lutto della madre Giuseppina, scomparsa nelle scorse ore. A rendere nota la morte dell’anziana signora è stata la stessa moglie di Enzo Paolo Turchi, attraverso un doloroso […] L'articolo Carmen Russo sconvolta, grave lutto. Morta la madre: ...