Le minacce di Salvini ai grillini e al centrodestra

Day after M5S - critiche e minacce dopo voto su Salvini. : Lascia strascichi nel Movimento 5 stelle il difficile voto on line sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul quale gli eletti stellati a palazzo Madama, come tutti i senatori, si dovranno pronunciare a seguito della richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania. Ieri gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno scelto il no al processo con una maggioranza vicina al 60 per cento, ...

Denunciare le marocchinate? "Razzismo". minacce a Salvini : "Devi morire" : E le violenze, i furti, gli omicidi, gli stupri, ai danni di donne, uomini, bambine e bambini, sono una pagina nera di cronaca e di storia che in tanti comuni del Frusinate ancora ricordano bene, a ...

Marocchinate - minacce a Salvini : "Morite impiccati! W musulmani e immigrati" : Ancora insulti, ancora minacce. A finire nel mirino sono la Lega, Salvini e chi si batte per portare alla luce le "Marocchinate", le violenze dei Reparti marocchini del Corps expéditionnaire français en Italie.Nel volantino, ritrovato sull'auto di Emiliano Ciotti, presidente dell'Associazione nazionale vittime delle Marocchinate, le minacce sono evidenti. "Leghisti, razzisti, bast***i - si legge nel testo - dovete morire impiccati tu, Salvini, ...

Ferrara - tensione in Gad. Bidoni rovesciati - urla e minacce. Salvini : "Presto in città" : Ferrara, 17 febbraio 2019 - Momenti di altissima tensione in serata ai piedi del Grattacielo. Un nutrito gruppo di nigeriani ha scaraventato cassonetti in mezzo alla strada e ha inveito e minacciato ...

Anpi replica a Salvini : foibe fu tragedia - minacce non ci spaventano : L'Anpi replica al vicepremier leghista Matteo Salvini, che aveva accusato i partigiani di negare "le stragi comuniste". "Le foibe sono state una tragedia nazionale che copre un ampissimo arco di tempo ...

Anpi : Foibe tragedia nazionale - da Salvini minacce aggressive : Roma, 4 feb., askanews, - 'Non certo per timore delle 'minacce' di Matteo Salvini ma per ribadire chiarezza e obiettività storica, ripeto quanto già affermato giorni fa dalla Segreteria nazionale Anpi:...

Foibe - Salvini : 'L'Anpi nega le stragi comuniste - rivedere i contributi' - L'associazione : 'Le minacce non ci spaventano' : "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi , che negano le stragi fatte dai comunisti nel dopoguerra". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , intervenendo ...

"Voglio vedere Salvini morto" : le minacce choc al ministro : Che Matteo Salvini si sia fatto diversi nemici, ormai è un fatto saputo e risaputo. Di minacce, in questi mesi, ne ha ricevute parecchie. E ora rischia prure il carcere. Ma il ministro dell'Interno non ha nessuna intenzione di mollare la sua linea, le sue idee e i suoi ideali. Così, a tutti questi nemici che contro di lui vomitano le peggiori cose, Salvini manda dei grossi (e calorosi) bacioni.E così è anche per la signora Isabella Zani. La ...

Matteo Salvini - minacce di morte a Milano : "Non sparate a salve - sparate a Salvini" : Ennesima minaccia a Matteo Salvini. Su un muro di zona Ticinese a Milano è apparsa una scritta vergognosa su un muro: "Non sparare a salve, spara a Salvini", con accanto il logo anarchico. "Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà - è la reazione del ministro dell'Interno e leader della Lega -, mi

Salvini : rimarrò contrario a nuovi sbarchi in Italia - non cedere a minacce : Roma – “Mentre col premier e col ministro dell’Interno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell’Europa e di sicurezza, leggo che a Bruxelles fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e Ong. Sono e rimarro’ assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia”. “E continuo a lavorare per espellere i troppi clandestini gia’ presenti sul nostro territorio. cedere alle ...

Salvini : cedere a minacce e ricatti Ue e ong è segnale debolezza : ìRoma, 9 gen., askanews, - 'Mentre col premier e col ministro dell'Interno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell'Europa e di sicurezza, leggo che a Bruxelles fanno finta di non ...

Salvini : cedere a minacce Ue è debolezza : 13.05 "cedere alle pressioni e alle minacce dell'Europa e delle Ong accogliendo altri migranti è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano". Così Salvini a Varsavia,in conferenza con il collega Brudzinski. "Mentre col premier e col ministro delInterno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell'Europa e di sicurezza,a Bruxelles fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e Ong. Sono e rimarrò ...

Martina : "Salvini arrogante - basta minacce" : di Mara Montanari "Il decreto va superato perché crea in due anni oltre 120mila nuove persone irregolari". Lo dice Maurizio Martina , candidato alla segreteria del Pd, in un'intervista all'Adnkronos a ...

Giudice contestato da Salvini sotto scorta per minacce. Il ministro : "Mi dissocio ma rivendico diritto di parola" : finito sotto scorta il Giudice Gerardo Boragine 'fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce' nei commenti a un post su facebook di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva criticato la ...