huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il coraggio e il modello Chiesa - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Il coraggio e il modello Chiesa - HuffPostItalia : Il coraggio e il modello Chiesa - AdrianoSalis : “Io cercherei di salvare le intuizioni di fondo del modello disegnato da Roberto, ma senza atteggiamenti dogmatici:… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) In uno dei momenti più difficili per la, il summit sulla tutela dei minori, emergono con nitidezza due aspetti: ile il. Vorrei, prima di tutto, evidenziare le parole che aperto questo summit "misure concrete e non condanne scontate".Le misure concrete sono i 21 punti, la road map che ormai ogni presule ha: non si potrà più far finta di non sapere. Non condanne scontate o superficiali, generalizzando su tutto e tutti, come è capitato per la lista dei 108 preti pubblicata dalla diocesi di Brooklyn. Di quei casi solamente 2 erano recenti (2002), gli altri si riferivano agli anni '60 e '70.Questo per dire che lalavora e cerca di essere attenta. Emergono comunque ildelladi Papa Francesco, che spinge a denunciare e tutelare i minori e ad affrontare i temi scottanti con dirette streaming, ma anche con parole ...