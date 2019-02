Carcere fino a cinque anni a chi diffonde video hard privati

Repubblica San Marino - prima unione civile per coppia gay : fino al 2004 si rischiava il Carcere : Nella Repubblica più antica del mondo, fino al 2004, i rapporti omosessuali potevano essere puniti col carcere, ma da novembre c'è una nuova legge: le coppie civili, qualunque sia il sesso della coppia, sono parificate ai matrimoni, con gli stessi diritti. Marco ed Emanuele sono i primi, la cerimonia è lunedì. "Le cose stanno migliorando, ma c'è ancora un po' di discriminazione"Continua a leggere

Madrid - processo a leader indipendentisti catalani. Pene fino a 25 anni di Carcere : Si apre oggi alla Corte Suprema di Madrid il processo contro dodici leader indipendentisti catalani accusati di ribellione, sedizione e malversazione, con Pene massime che potrebbero arrivare fino a 25 anni di carcere: è il culmine di quella "via giudiziaria" che il governo dell'ex premier Mariano Rajoy ha scelto come strumento di auspicata normalizzazione. Una "applicazione ordinaria della giustizia", come specificato dall'ambasciatore a Roma, ...

Caso Diciotti - il tribunale di Catania procedere contro Salvini che rischia fino a 15 anni di Carcere : Come riporta la Repubblica , Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il Caso della nave Diciotti. Diversamente da quanto sollecitato dalla Procura guidata da Carmelo Zuccaro, i tre giudici che hanno esaminato il fascicolo proveniente da Palermo ( che si era spogliato dell’inchiesta per competenza territoriale) ritengono che ci siano ...

Gli ulivi affetti da Xyella vanno distrutti - e chi non lo fa rischia fino a 5 anni di Carcere. L'emendamento gialloverde al Dl Semplificazioni : Le misure fitosanitarie ufficiali anti-Xylella, o comunque derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, "ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate", dovranno essere attuate "in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria" e nella normativa Ue. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni. La mancata attuazione ...

Reddito di cittadinanza - Conte : “Per i furbi che lavorano in nero c’è il Carcere fino a 6 anni” : Il presidente del Consiglio Conte, a proposito del Reddito di cittadinanza, ha assicurato: "In fase attuativa saremo molto vigili contro i furbi che pensano di poter abusare di questa misura. Abbiamo previsto il carcere fino a 6 anni per chi fornisce dati falsi o continua a lavorare in nero. Mi sembra una pena sufficiente a scoraggiare qualsiasi furbetto"Continua a leggere

Ecco la bozza : reddito anche a stranieri residenti da 10 anni - Carcere fino a sei anni per chi froda. Quota 100 al via dal 1° aprile : Sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e Quota 100. E' quanto emerge da una bozza del provvedimento intitolato "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica" che l'ANSA è in grado di visionare. Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di ...

Reddito di cittadinanza - fino a 6 anni di Carcere per chi prova a imbrogliare : Stranieri e furbetti. Attorno al Reddito di cittadinanza, la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle, si accende la bagarre. La relazione tecnica che accompagna le bozze in circolazione del ...