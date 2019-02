optimaitalia

: Addio a Stanley Donen, il maestro del musical e regista di “Cantando sotto la pioggia” - StefanoFedele : Addio a Stanley Donen, il maestro del musical e regista di “Cantando sotto la pioggia” - RDMRoma : Pensavamo tutti fosse immortale. Ora lo è davvero: addio al leggendario Stanley Donen - UnioneSarda : #Mondo - #Usa, addio al re del musical Stanley #Donen -

(Di sabato 23 febbraio 2019)Slo qualche giorno fa era scomparso Albert Finney, protagonista tra gli altri di Due per la strada, e oggi ci lascia, a 94 anni, il grande, uno dei pilasti della Hollywood classica,di quel film ma, ancora prima, autore, soprattutto in condominio con l’attore-autore Gene Kelly, di alcune dei più straordinaridella storia del cinema americano e non solo.Basta l’eccezionale trittico Un giorno a New York (1949), Cantandola pioggia (1952) ed È sempre bel tempo (1955), sempre diretti in coabitazione con Kelly, a definirne il talento e la capacità di innovazione all’interno del genere. Sono film che segnano il passaggio a unpiù moderno rispetto a quello della generazione di Fred Astaire e Ginger Rogers, con una maggiore fusione tra la vita quotidiana e la musica, in una sorta di magica continuità che, come scrisse Michael Wood in L’America e ...