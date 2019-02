Tagli di capelli primavera | lo stile boyish e la tonalità argento

Tagli capelli 2019 : il nuovo mullet - come portarlo : Taglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come portarloTaglio mullet, come ...

Tagli di capelli per la primavera : la frangia - lo chignon e la coda di cavallo : Nella primavera 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli per le donne che vorranno cambiare il proprio look. In particolare saranno di tendenza la frangia, che è possibile portare in mille versioni, ma anche lo chignon e la coda di cavallo. Adesso vediamo nel detTaglio un po' alla volta le novità del momento. Nuove chiome La frangia sarà perfetta per completare ogni tipo di hairstyle e potrà essere cortissima o lunga. Anche molte celebrità ...

Tagli di capelli ricci per la primavera : il mini bob - lo stile Afro e i fermagli : Per la primavera 2019 sono stati proposti dai migliori parrucchieri molti nuovi Tagli di capelli. In particolare ci saranno le chiome ricce, per avere un look originale e molto cool. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento da poter copiare. Nuove chiome Molto richiesti da tutte le ragazze saranno i Tagli corti e ricci; inoltre non mancherà la versione edgy e con una tonalità biondo vaniglia. Per avere uno stile vintage si dovrà ...

Tagli di capelli corti primavera-estate : il pixie cut - il caschetto e la riga in mezzo : Nella primavera-estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte, sempre perfette in ogni occasione. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo. Nuove chiome Un Taglio corto avrà il potere di rinnovare il look o ringiovanire un volto. Le capigliature saranno pettinate all'indietro e le varie ciocche di colore biondo verranno fissate con il gel. Su una chioma scalata ...

Tagli di capelli per la primavera : il mullet - lo shag e la tonalità cannella : La primavera 2019 si avvicina sempre di più e, per accoglierla nel migliore dei modi, molte donne decideranno di sfoggiare un nuovo Taglio di capelli. Le proposte più alla moda della nuova stagione arrivano direttamente dalle passerelle di moda e aspettano solo di essere copiate. Adesso vedremo le ultime tendenze del momento. Nuove chiome Nella prossima stagione primaverile saranno molto richieste le chiome destrutturate. Questi hair-style ...

Selvaggia Roma cambia look : il nuovo Taglio di capelli (Foto) : Selvaggia Roma, nuovo taglio di capelli: ecco com’è adesso Selvaggia Roma ha deciso di dare un taglio al passato… e ai suoi capelli! Ha esibito su Instagram un nuovo look, che è piaciuto molto ai suoi follower. Un’acconciatura che risalta i suoi lineamenti e che fa parte di quel processo di trasformazione che ha avviato […] L'articolo Selvaggia Roma cambia look: il nuovo taglio di capelli (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Tagli di capelli per la primavera : il collarbone cut - il lob e l'effetto wet : Nella primavera 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. Le grandi protagoniste della stagione saranno le lunghezze medie. Tutte le proposte saranno perfette per le donne di ogni età e adesso vedremo tutte le ultime novità del momento come: il collarbone cut, il lob e l'effetto wet. Nuove chiome Le star sono sempre le prime a lanciare delle nuove tendenze e queste ultime sono tutte da provare. Ad esempio Khloé Kardashian sta portando un lob ...

Tagli di capelli per l'inverno : la frangia - le beach waves e la tonalità biondo ghiaccio : In questo inverno 2019 si dovranno sfoggiare dei nuovi Tagli di capelli. In questo modo il look sarà molto più sbarazzino. La grande protagonista dei prossimi giorni sarà la frangia. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome La frangia è stata scelta anche da Bella Hadid e Kendall Jenner. Molte attrici optano anche per le fake bangs: quest'ultime sono perfette per cambiare il look solamente in occasioni speciali. Prima di ...

Tagli di capelli per l'inverno-primavera : il pixie - il bob e il colore morena iluminada : In questo inverno 2019 continuano ad arrivare nuove proposte per quanto riguarda i nuovi Tagli di capelli. In particolare tra poco sarà San Valentino e questa sarà l'occasione giusta per sfoggiare un nuovo look. Adesso vedremo tutte le ultime novità da copiare assolutamente. ...Continua a leggere

Pidocchi : bisogna Tagliare i capelli? Dipende dalla sporcizia? Le 5 bufale più diffuse : Anche sui Pidocchi dilagano le fake news. bufale che rischiano di alimentare paure e allarme fra i genitori. A sottolinearlo è il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che elenca all’Adnkronos Salute i 5 ‘no’ necessari per fare chiarezza. 1) Non c’è da avere paura: “Basta conoscere questi parassiti e sapere come debellarli. E’ cruciale ...

Tagli di capelli corti per l'inverno : lo sweetcut - il pixie e il carré : Questo inverno tra i Tagli di capelli da copiare perché più amati ci sono lo sweetcut, il pixie e il carré: le grandi protagoniste della stagione sono le chiome corte, vediamo dunque tutte le ultime novità del momento per avere sempre uno stile irresistibile. Nuove chiome Molto richiesto da tutte le donne il pixie cut, sempre molto facile da gestire. Il pixie riuscirà sempre a regalare un look molto sbarazzino a chi lo porterà e grazie ai vari ...

Tagli di capelli primavera-estate : il bob alla parigina - la frangetta e il carré liscio : Nella primavera-estate 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. Le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie, adatte a tutte le donne glamour. Tutte le tendenze arrivano direttamente dalle passerelle di moda. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo come: il bob alla parigina, la frangetta e il carré liscio. Nuove chiome Anche nelle prossime stagioni sarà presente il bob riproposto in mille versioni. Non mancheranno le chiome ...

