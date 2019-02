Roma | Il Tulipano Bianco | continua con successo il progetto “Orti e rapporti”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 febbraio 2019) “Il nostrova avanti all’insegna della collaborazione e dell’integrazione. La terra come simbolo reale di unione e di crescita. Tanto lavoro, ma che soddisfazione”. E’ questo il commento di Francesco Giordani, presidente de “Il”, associazione che ormai da tanti anni opera a favore di minori, adulti, anziani, disabili e che, anche quest’anno, ha promosso presso l’Istituto IC Fidenae, nel III Municipio di, il, iniziativa per la responsabilizzazione individuale e collettiva per la natura che abitiamo. Francesco Giordani ha poi aggiunto: “Siamo molto felici dell’avvio di questo, divenuto realtà grazie alla raccolta fondi del 5×1000 degli anni passati. Si tratta, infatti, di un percorso che insegna, alle nuove generazioni, a sentire e guardare quello che ci circonda e ciò che è ...