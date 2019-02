Milan | Calhanoglu alla moglie | ' Sei la donna più ispirante'

calciomercato

: Bakayoko, Calhanoglu, Paquetá, Piatek ?? Who do you think deserves to be the #AtalantaMilan man of the match? Click… - acmilan : Bakayoko, Calhanoglu, Paquetá, Piatek ?? Who do you think deserves to be the #AtalantaMilan man of the match? Click… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetà, Suso… - SkySport : ???? Serie ?? 24^ giornata ?? #AtalantaMilan 1-2 ? #Calhanoglu (55’) ? Tutti gli aggiornamenti ??… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Non vedo l'ora che tu possa essere la miglior mamma del mondo per la nostra piccola principessa. Ti amo così tanto, buon compleanno Visualizza questo post su Instagram You are the strongest and most ...