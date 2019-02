Infortunio Inail | entro quando arriva il risarcimento

leggioggi

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Nel caso in cui un lavoratore abbia avuto un incidente sul luogo di lavoro dovrà seguire una procedura in cui avrà diritto ad unda parte dell’Vediamo di cosa parliamo col terminesi verifica un evento classificabile comesul lavoro, quale procedura seguire, che tipo di indennizzi vengono erogati eeddavvero il: cos’è? Secondo l’art. 2, c. 1, D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 si considera, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione da lavoro per più di tre giorni. La giurisprudenza, in base ad una sentenza della Cassazione del 29 agosto 2003 n. ...