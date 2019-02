Halo Infinite: Lo sviluppo richiederà più tempo del previsto

gamerbrain

: Halo Infinite, 343 Industries ha esteso il ciclo di sviluppo per ridurre i crunch - infoitscienza : Halo Infinite, 343 Industries ha esteso il ciclo di sviluppo per ridurre i crunch - infoitscienza : Halo Infinite: 343 ha esteso il periodo di sviluppo per evitare crunch time - infoitscienza : Halo Infinite, 343 Industries spiega i tempi di sviluppo più lunghi -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Sviluppare un gioco richiede molte risorse e diversi anni di duro lavoro, se si desidera ottenere un risultato ottimale. 343 Industries ha deciso di prendersela con comodo nellodi, allo scopo di evitare gli errori commessi in passato.343 Industries parla dellodiIn una recente intervista Bonnie Boss, capo di 343 Industries ha dichiarato:Con4 ci siamo trovati di fronte un engine con il quale non avevamo mai lavorato prima d’ora, fummo costretti ad affrontare delle sfide impegnative. L’engine diè molto tecnico ed è difficile da padroneggiare, in quanto rende difficoltosa l’introduzione dei contenuti nel gioco sia per artisti che designer.Con5 ci impegnammo a migliorare l’engine creando degli strumenti per agevolare il lavoro, purtroppo però alla fine5 divenne ...